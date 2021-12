OM Mercato : Balerdi lâche un indice sur son avenir à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 10 décembre 2021 à 12:45

Relégué au rang de remplaçant à l’ OM, Leonardo Balerdi a livré un indice de taille sur son avenir à l’Olympique de Marseille.

OM Mercato : Balerdi n’a pas l’intention de quitter Marseille

Ce jeudi soir, Jorge Sampaoli a réservé une petite surprise dans son onze de départ. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a aligné Leonardo Balerdi contre le Lokomotiv Moscou (1-0) en Ligue Europa. Il s’agit de la première titularisation du défenseur argentin depuis le 11 novembre dernier lors du match nul contre le FC Metz (0-0). Leonardo Balerdi a profité de ce retour dans le onze de départ de Jorge Sampaoli pour livrer une belle prestation face aux Russes. Et à l’issue de la rencontre, le défenseur central a tenu à lever le doute sur son avenir à l’ Olympique de Marseille.

Le joueur de 22 ans a dans un premier temps rétabli la vérité sur sa situation. Il aborde cette relégation sur le banc de touche marseillais avec un état d’esprit positif, déterminé à tout donner retrouver son statut de titulaire. Trimbalé cette saison de poste en poste, il a expliqué qu'il était prêt à évoluer au poste de gardien de but si cela lui permettait de glaner plus de temps de jeu à Marseille. L’ancien joueur du Borussia Dortmund est déterminé à jouer plus sous le maillot phocéen, peu importe le poste retenu. « Quand l'entraîneur te demande quelque chose, il faut savoir répondre présent. S'il me demande d'être gardien, et bien je vais jouer gardien, je ferai le nécessaire », a-t-il assuré.

Balerdi veut remporter la Ligue Europa Conférence avec Marseille

Et si son nom est régulièrement cité parmi les joueurs mis en vente par l’Olympique de Marseille cet hiver, Leonardo Balerdi n’a pas l’intention de bouger. La preuve, le défenseur marseillais souhaite remporter la Ligue Europa Conférence avec l’Olympique de Marseille. « On doit jouer pour gagner tout ce qui se présente à nous. Donc on doit essayer de gagner cette compétition, par respect pour le club et ses supporters », a-t-il ajouté. L’Argentin se montre donc rassurant sur son avenir à l’ Olympique de Marseille, où son contrat expire en juin 2026.