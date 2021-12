OM-Lokomotiv : La compo tombe ! Enorme surprise de Sampaoli

Publié par Thomas le 09 décembre 2021 à 14:26

Ce jeudi, l' OM à l'occasion d'obtenir son ticket pour la Ligue Europa Conférence. Découvrez la compo de l'Olympique de Marseille avec une surprise folle.

OM : Steve Mandanda titulaire et capitaine !

C’est un bien drôle de match qui attend l’Olympique de Marseille ce jeudi. Tristement éliminé de la Ligue Europa il y a deux semaines, le club phocéen va tenter de se qualifier pour la Conference League. Pour cela, Jorge Sampaoli et ses hommes n’ont besoin que d’un petit point, soit minimum un nul contre le club russe. Dernier du groupe E de Ligue Europa, le Lokomotiv Moscou semble à portée de main des Olympiens qui, pour l’occasion, devraient se présenter avec une équipe fort compétitive ce jeudi dans un Vélodrome qui annonce déjà plus de 40 000 personnes. Si plusieurs changements majeurs sont tout de même attendus ce soir, c’est bel et bien dans les buts que l’entraîneur argentin réserve sa plus grande surprise.

Selon L’Équipe, Steve Mandanda devrait faire son retour dans les cages marseillaises ce soir, afin de faire souffler son compère Pau Lopez. La légende du club, relégué sur le banc de touche depuis le début de la saison, était déjà sorti de sa "retraite anticipé" début novembre contre Metz (0-0) où il avait livré une copie plutôt convaincante. Il devrait ce soir également endosser le brassard de capitaine.

Dimitri Payet sur le banc

Selon le média de référence, Dimitri Payet devrait débuter la rencontre de ce soir sur le banc afin de faire tourner son secteur offensif. L’homme fort de l’Olympique de Marseille devrait être remplacé par Gerson dans un système de jeu bien différent qu’à l’accoutumé.

En pleine bourre en ce moment, le milieu brésilien semble enfin avoir lancé sa saison. Après des débuts timides en championnat, la recrue estivale a renoué avec les filets lors des deux derniers matches des phocéens. Une montée en puissance qui pourrait l’installer durablement dans le 11 type de Sampaoli.

Compo probable de l’ OM contre le Lokomotiv :

Gardien : S. Mandanda

Défenseurs : V. Rongier, L. Balerdi, A. Gonzalez, L. Peres

Milieux de terrain : M. Guendouzi, P. Gueye, Gerson

Attaquants : C. Ünder, A. Milik, K. de la Fuente

Selon le journaliste Fabrice Lamperti de La Provence, Leonardo Balerdi devrait débuter ce soir dans l'axe de la défense, lui qui n'avait pas joué depuis le match contre les Grenats il y a un mois.