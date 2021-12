LOSC Mercato: C’est officiel, un deal se prépare avec la Fiorentina

Publié par Timothée Jean le 10 décembre 2021 à 22:15

Sur les ondes de RMC Sport, le président du LOSC a officialisé les négociations avec la Fiorentina pour Jonathan Ikoné. Mais rien n’est acté dans ce dossier.

LOSC Mercato : Létang confirme pour Jonathan Ikoné

Étincelant cette saison sous les couleurs du LOSC, Jonathan Ikoné déçoit rarement lorsqu’il est sur un terrain de football. L’attaquant lillois aurait pu danger d’air lors du dernier mercato estival comme un grand nombre de joueurs de Lille. Finalement, il a décidé de rester chez les Dogues afin d’aider son club en Ligue des champions. Un choix judicieux puisqu’il a été l’un des grands artisans de la qualification du LOSC pour les 8es de finale de la C1, une première dans l’histoire de Lille.

Et si les prestations de Lillois sont moins bonnes en championnat, Jonathan Ikoné ne déçoit pas, attirant l’attention de la Fiorentina. Les dirigeants du club italien ont entamé des manœuvres concrètes afin de boucler sa signature dès cet hiver. Ce transfert, qui semblait être une mauvaise blague au départ, se concrétise désormais à Lille. Ce jeudi, c’est le président du LOSC, Olivier Létang, qui a lui-même confirmé les négociations avec la Viola. « Il y a des discussions, mais actuellement rien n'est fait», a déclaré le dirigeant lillois.

Jonathan Ikoné maintenu au LOSC cet hiver ?

Ainsi, les dirigeants lillois et leurs homologues de la Fiorentina ne sont toujours pas tombés d’accord pour un éventuel transfert de Jonathan Ikoné. Le joueur de 23 ans est toujours lié au LOSC jusqu’en juin 2023. Et la direction lilloise n’a pas vraiment l’intention de céder l’un des meilleurs atouts offensifs en cours de saison. « L'objectif pour nous est de garder une équipe forte et performante, parce qu'on a toujours le même objectif en tête en fin de saison, qui est de se qualifier pour une compétition européenne », a expliqué Olivier Letang.

Les champions de France ne souhaitent pas trop s'affaiblir afin de réaliser une bonne deuxième partie de saison. Pourtant, cet hiver, il faudra bien laisser partir un ou plusieurs joueurs afin de renflouer les caisses du club. Une réalité qu’a reconnue le président lillois, avouant qu’il aurait « peut-être des départs en janvier ». Les noms de Renato Sanches, Sven Botman et Reinildo Mandava figurent parmi les potentiels partants.