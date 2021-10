LOSC : La terrible annonce d’Olivier Létang après Clermont

Publié par Ange A. le 17 octobre 2021 à 04:45

Le Lille OSC a été stoppé dans sa belle série samedi par le Clermont Foot. Le promu s’est imposé sur le plus petit des scores face au LOSC. Président des champions de France en titre, Olivier Létang a poussé un coup de gueule après cette contreperformance.

La consternation d’Olivier Létang après la défaite du LOSC

Nouveau coup d’arrêt pour le Lille OSC. Fort d’une série de trois victoires de rang en Ligue 1 Uber Eats, le LOSC se déplaçait samedi sur la pelouse du Clermont Foot. Le club nordiste a été défait sur le plus des scores par le club auvergnat. Un but de Vital N’Simba (32e) a suffi pour faire le bonheur des promus. Une contreperformance au goût amer pour Olivier Létang. Le président lillois a affiché sa déception après le coup de sifflet final. « En termes de contenu, on a touché le fond ce soir. On a été très mauvais, il n'y a rien d’autre à dire […] Les garçons n’ont pas fait le nécessaire pour qu'on ramène au moins un point », a lâché le patron des Dogues au micro de Prime Video.

Jocelyn Gourvennec surpris par Clermont

Comme son président, Jocelyn Gourvennec est déçu du résultat et du pauvre contenu proposé par ses hommes. L’entraîneur du Lille OSC ne s’attendait pas à ce coup d’arrêt. « C’est une défaite qui n'était pas prévue […] C’est un retour de trêve difficile, le résultat est négatif. On n'a pas été au rendez-vous, pas au niveau qu’on souhaitait avoir, dans un match pas suffisant pour continuer la série et entretenir le renouveau qu’on avait vu en septembre », a déploré le coach du LOSC. Suite à ce revers, les Dogues pointent à la 9e place au classement. Les champions de France ont surtout mal préparé la réception du FC Séville mercredi en Ligue des champions.