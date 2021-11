LOSC Mercato : Une offre en vue pour Reinildo Mandava cet hiver

Publié par Timothée Jean le 13 novembre 2021 à 00:01

En fin de contrat avec le LOSC, Reinildo Mandava se rapproche à grands pas d’un départ. Le Napoli prépare une offre pour son transfert.

Très courtisé lors du dernier mercato estival, Reinildo Mandava a finalement décidé de rester cette saison au LOSC et aider son club à aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Mais le latéral gauche mozambicain ne devrait pas s’éterniser au sein du club lillois. Reinildo Mandava est rentré dans sa dernière année de contrat avec le LOSC et n’a visiblement pas l’intention de renouveler son bail à Lille. Cette situation contractuelle a alors alerté ses prétendants, dont le Napoli.

Après une première tentative manquée cet été, le club napolitain n’a pas encore tiré un trait sur ce dossier. Naples semble même plus que jamais déterminé à arracher la signature de défenseur lillois. Si les dirigeants napolitains suivent Reinildo Mandava depuis de longues dates, ils comptent en effet boucler le plus rapidement possible. Comme l’indique Calcio Mercato, le Napoli est prêt à formuler une offre dès cet hiver pour s’offrir les services de Reinildo Mandava, à six mois de la fin de son contrat avec le LOSC. Reste à savoir si cette future proposition sera suffisante pour arracher sa signature.

Des solutions alternatives pour Reinildo Mandava

Après avoir bouclé le transfert de Victor Osimhen la saison dernière, Naples envisage donc de piocher une nouvelle fois au sein de l’effectif lillois. Les dirigeants napolitains pourraient s’appuyer sur les bonnes relations qu'ils ont avec le LOSC pour faciliter cette opération. Mais pour l’heure, le LOSC n’a pas dit son dernier son pour mot pour Reinildo Mandava. C’est pourquoi le club italien explore d’autres pistes alternatives. En cas d’échec dans le dossier Reinildo, Naples pourrait se rabattre sur Fabiano Parisiv (Empoli) et Pervis Estupinan (Villarreal). Toutes les possibilités sont encore sur la table.