Mercato OM : Un important chantier déjà bouclé pour 2022 ?

Publié par Ange A. le 11 décembre 2021 à 07:35

Longtemps à la recherche de son grand attaquant, l’Olympique de Marseille (OM) devrait boucler sa signature définitive d’ici l’été.

L’ OM tient enfin son grand attaquant

Entraîneur de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli a de nouveau fait part du besoin de renforts lors de la prochaine fenêtre des transferts. Le coach argentin voudrait notamment du plus en attaque. En l’absence d’Arkadiusz Milik, l’entraîneur de l’ OM a souvent aligné Dimitri Payet en faux neuf avec un certain succès. S’agissant du buteur polonais, son contrat à Marseille expire au terme de la saison. Arrivé en prêt avec option d’achat lors du dernier mercato hivernal, l’avant-centre donne satisfaction au board olympien. Unique buteur lors de la confrontation contre le Lokomotiv Moscou, il a permis au club phocéen d’assurer sa place en Ligue Europa Conference. D’après L’Équipe, le board marseillais aurait tranché quant à l’avenir de Milik et voudrait le conserver.

Vers un transfert définitif de Milik à Marseille

Le quotidien sportif assure que l’attaquant polonais sera Marseillais au terme de la saison. Prêté pour 18 mois par Naples, le montant de l’option d’achat d’Arkadiusz Milik avait été fixé à 12 millions d’euros, dont 4 millions de bonus. L’ancien Napolitain affiche un beau ratio depuis sa signature à l’ OM en janvier. Il compte 15 réalisations et une passe décisive en 30 matchs sous le maillot marseillais.

Un transfert définitif de Milik devrait notamment ravir Jorge Sampaoli qui espère qu’une doublure lui sera trouvée cet hiver. Le technicien argentin s’est encore montré admiratif envers le Polonais après son but contre le club moscovite jeudi. « Concernant Milik on a toujours en confiance en lui. C’est un joueur international qui apporte beaucoup à l’équipe. Pour récupérer sa confiance, il a besoin d’être efficace, donc ce but, ça va lui faire du bien », indiquait El Pelado en conférence de presse.