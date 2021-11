OM Mercato : Naples, Arkadiusz Milik passe aux aveux !

Publié par Timothée Jean le 12 novembre 2021 à 20:01

Mis au placard à Naples, Arkadiusz Milik a su rebondir à l’OM. Mais l’attaquant polonais n’oublie pas pour autant son départ du Napoli.

OM Mercato : Arkadiusz Milik ne regrette pas son choix

Ceux qui pensaient qu’il ferait un pas en arrière ont été servis. Courtisé par plusieurs clubs européens, Arkadiusz Milik a posé ses valises à l’Olympique de Marseille en janvier 2021, sous la forme d’un prêt de 18 mois. Et depuis qu’il a enfilé le maillot phocéen, l’avant-centre polonais a retrouvé le sourire. En mois de six moins, il a terminé meilleur buteur de l’ OM la saison dernière et est désormais considéré comme le « grand attaquant », longtemps recherché par le club phocéen.

Cependant, Arkadiusz Milik garde toujours un souvenir amer de son passage à Naples, où il était très peu utilisé. « On sait que la fin à Naples n'a pas été agréable. Je ne souhaite à aucun joueur de se retrouver dans une situation telle qu'il ne soit pas possible de participer à des matches », a-t-il confié dans des propos dans une longue interview accordée au média polonais Przeglad Sportowy.

Aujourd’hui, Arek Milik renaît sous les couleurs marseillaises. Et le moins que l’on puisse dire que c’est que le buteur polonais ne regrette pas son choix. « Marseille s'est trouvé être l'endroit où je pouvais me reconstruire avant l'Euro. Même s'il n'y avait pas que ce tournoi, je voulais juste recommencer à jouer au football et profiter de ce que je faisais. C'est bien de l'avoir fait et je suis parti dans un grand club », a-t-il ajouté.

Arkadiusz Milik affiche ses ambitions avec Marseille

Efficace devant les buts, Arkadiusz Milik a totalement réussi à se relancer à l’Olympique Marseille avant d’être freiné dans son élan par une grave blessure au genou en mai dernier. Depuis, l’attaquant polonais peine à retrouver son meilleur niveau à Marseille. Il n’a été décisif qu’à deux reprises en neuf rencontres disputées cette saison. Mais Arkadiusz Milik est toujours optimiste sur son avenir à l’ OM, où il nourrit de grandes ambitions. Il compte tout donner pour permettre au club marseillais de se qualifier pour les 8e de finale de Ligue Europa. « On aimerait bien l'atteindre, il faut gagner les deux prochains matches pour sortir du groupe. J'espère que cela fonctionnera », a déclaré. L’Olympique de Marseille est 3e de son groupe avec 4 points après avoir concédé quatre nuls en autant de rencontres.