OL Mercato : Aulas, une décision incroyable se profile à Lyon

Juninho a annoncé son départ de l’ OL en janvier, mais il ne sera pas remplacé immédiatement. Des noms circulent pourtant pour lui succéder.

OL : Pas de successeur de Juninho pour l'instant

Depuis que Juninho a confirmé sa décision de quitter l’ OL plus tôt que prévu, en janvier, soit à six mois de la fin de son contrat, la question de sa succession est évoquée dans les médias. Ces derniers font circuler les noms de Luis Campos (ex-directeur sportif du LOSC), puis de Rémi Garde et Patrick Müller, deux anciens joueurs de l’Olympique Lyonnais. Malgré la rumeur sur ces probables successeurs du Brésilien, Le Progrès indique que Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot sont concentrés sur le recrutement et non sur la succession de Juninho. Leur idée ? Renforcer la cellule recrutement afin d'enrôler des joueurs qui pourraient apporter un plus à l’équipe de Peter Bosz, décevante lors de cette première moitié de saison.

D’après le journaliste Christian Lanier du quotidien régional, le président de l’ OL et son directeur général du football ont bien l’intention de se passer du rôle d’un directeur sportif pendant le mercato hivernal qui ouvre officiellement le 1er janvier 2022. Juninho avait pourtant annoncé son départ un peu plus tôt, afin de permettre aux dirigeants rhodaniens de trouver rapidement son remplaçant, avant les deux prochains mercato, selon ses explications.

Aulas et Ponsot à l'oeuvre pour le transfert d'Azmoun ?

Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot piloteraient ainsi directement le dossier du transfert de Sardar Azmoun du Zenith Saint-Pétersbourg. Ce dernier devrait être le premier renfort hivernal de l’ OL, sauf revirement de dernière minute. Le buteur du club russe devrait combler l’absence de l’un des trois joueurs offensifs concernés par la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021) : Karl Toko-Ekambi (Cameroun), Islam Slimani (Algérie) et Tino Kadewere (Zimbabwe). Quant à Juninho, il ne devrait pas chômer après son départ de Lyon. D’après le journal, "il pourrait entamer au début de l’année prochaine, en Espagne, sa formation pour devenir entraîneur".