PSG : LDC, le choc des 8es de finale contre le Real compromis ?

Publié par JEAN-LUC D le 13 décembre 2021 à 19:32

Le second tirage au sort des 8es de finale de Ligue des Champions a sorti un choc PSG-Real Madrid. La réaction des Merengues n’a pas tardé.

Le Real Madrid crie au scandale après le nouveau tirage au sort

Une heure et demie après la fin de son premier tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, l’UEFA a pondu un communiqué pour annoncer sa décision de reprendre ledit tirage. « Après un problème technique affectant un logiciel extérieur à nos services qui indique aux officiels quelles équipes peuvent s’affronter, une erreur manifeste a été commise lors du tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des champions », a expliqué l’instance européenne.

Alors que le premier tirage lui avait initialement désigné Manchester United comme adversaire, le second tirage a débouché sur un nouvel adversaire plus coriace pour le leader de Ligue 1 : le Real Madrid, son bourreau de 2018. Il s'agira d'un match particulier pour l'entraîneur madrilène, Carlo Ancelotti, passé par le banc du Paris Saint-Germain entre 2011 et 2013, et surtout pour Kylian Mbappé, qui souhaitait rejoindre l'été dernier la Casa Blanca, toujours favori pour l'accueillir libre en fin de saison. Mais également pour Sergio Ramos, Keylor Navas et Achraf Hakimi, tous anciens de la Maison-Blanche. Toutefois, ce tirage ne semble pas être du goût de l’actuel leader de Liga.

PSG : La décision officielle du Real Madrid est tombée

Plutôt heureux d’être tombé sur le Benfica Lisbonne lors du premier tirage, le Real Madrid a forcément peu apprécié quand le second tirage effectué par l’UEFA a sorti le PSG comme l’obstacle par lequel Karim Benzema et ses coéquipiers devront passer pour accéder aux quarts de finale de la Ligue des Champions. Par la voix de son directeur de la communication, Emilio Butragueno, le club madrilène a donné sa position officielle.

« Tout d’abord, dire que ç’a été surprenant, lamentable et ce qu’il s’est passé aujourd’hui est très difficile à comprendre, en tenant compte que des millions de supporters étaient dans l’attente de ce tirage au sort. Nous affrontons ce duel avec ambition, nous sommes conscients de ce que signifie cette compétition pour le club et ses supporters », a déclaré le dirigeant espagnol au micro de Real Madrid TV.

Puis d’ajouter : « nous sommes conscients aussi de la difficulté du rival, en raison du niveau des joueurs qu’il a. Mais nous sommes confiants sur le fait que l’équipe fera deux grands matches. Des matches qui seront extraordinaires pour le football et les supporters. Avec l’espoir d’être présents au tirage des quarts de finale. »

À l'occasion de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions, qui seront disputés en février 2022, Sergio Ramos retrouvera son ancien club dont il portait le brassard de capitaine, Lionel Messi son ancien ennemi et Kylian Mbappé son probable futur club. Ça promet donc…