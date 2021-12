Mercato PSG : Remplaçant de Mbappé, 1er coup dur pour Paris !

Publié par Gary SLM le 14 décembre 2021 à 08:46

L’avenir de Kylian Mbappé a des chances de s’écrire ailleurs qu’au Paris SG. Le mercato PSG de l’été prochain s’annonce déjà difficile.

Mercato PSG : Zidane pour sauver ce qui peut l’être

Le 30 juin prochain, il en sera peut-être terminé de l’appartenance de Kylian Mbappé au PSG. Le buteur tricolore arrive à la fin de son contrat et n’a toujours pas prolongé. Pourtant en janvier prochain, soit dans quelques semaines, il aura la possibilité de signer un précontrat avec le club de son choix qu’il pourrait ensuite rejoindre gratuitement en fin de saison. Le Paris SG a tout essayé pour empêcher une telle issue, mais sans grand succès à l’heure actuelle, même si les choses peuvent toujours changer.

Les dirigeants Parisiens ont en effet encore une carte à jouer pour retenir leur buteur, faire signer Zinédine Zidane au poste d’entraîneur du Paris Saint-Germain. Ce choix est le seul susceptible de compromettre le transfert gratuit du joueur offensif au Real Madrid. Avec ce club de football espagnol, il aurait déjà conclu un accord tacite, selon une révélation faite par coach Carlo Ancelotti à un spécialiste mercato en Angleterre. Le technicien marseillais est seul capable de faire changer d’avis le footballeur de 22 ans qui a déjà refoulé plusieurs offres lucratives de ses dirigeants. Zidane était en effet l’idole de la star du club de la capitale lorsqu’il était encore footballeur. Avec ses succès au poste d’entraîneur, Kylian Mbappé s’est aussi mis en idée de travailler avec lui.

Avec le coaching bancal de Mauricio Pochettino, l’actuel coach de l’équipe parisienne, nommer Zidane à sa place serait une option intéressante. L’ancienne vedette de l’équipe de France pourrait améliorer le niveau de jeu du Paris Saint-Germain en plus de faciliter la prolongation du contrat de Kylian.

Mercato PSG : Déjà des difficultés pour remplacer Mbappé

Dans le cas où Kylian Mbappé venait à quitter le PSG contre toute attente, les dirigeants devraient dans la foulée présenter son successeur. C’est pour préparer ce cas de figure que Leonardo, le directeur sportif du club parisien, multiplie les pistes pour dénicher le prochain attaquant. Il s’est consécutivement activé sur les dossiers Erling Haaland puis Karim Adeyemi. Les deux joueurs ont en commun le Red Bull Salzbourg, club de foot qui les a révélés.

Le premier a marqué 29 buts en 27 matches toutes compétitions confondues au RB Salzbourg avant de rejoindre le BV Borussia 09 Dortmund et le second est à 35 matches disputés pour 15 buts inscrits. Erling Haaland reste le dossier prioritaire, mais le club de la capitale surveille également le plus jeune avant-centre Karim Adeyemi, (19 ans), son plan B. Le problème est que ce plan B semble plus attiré par les traditionnels grands clubs que par ceux qui montent en puissance ces dernières années comme le PSG et Manchester City.

Il a confié à propos de l’intérêt des clubs qui le suivent, au rang desquels le FC Barcelone : « Le Barça est un des meilleurs clubs de foot au monde. Je suis fier qu'il s’intéresse à moi. Est-ce que je me vois évoluer dans ce club un jour ? C'est un grand club et quand j'aurais envie de changer, ça pourrait l’intégrer dans ma réflexion.»

Un gros problème à venir donc pour le Paris St-Germain qui cherche à prendre des options sur les meilleurs profils de joueurs capables de succéder à Mbappé. Le mercato PSG de l’été prochain s’annonce déjà épique pour Leonardo.