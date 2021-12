ASSE Mercato : Pascal Dupraz à Saint-Étienne, c'est imminent !

Publié par ALEXIS le 14 décembre 2021 à 11:00

Comme pressenti, Pascal Dupraz devrait être le prochain entraîneur de l’ ASSE. Il devrait débarquer dans le Forez ce mardi avec deux proches.

Pascal Dupraz attendu à l' ASSE ce mardi avec deux adjoints

Sauf retournement de dernière minute, Pascal Dupraz va succéder à Claude Puel à l’ ASSE. Il est attendu à Saint-Étienne ce mardi avec deux adjoints selon Le Progrès. La source croit savoir que le technicien de 59 ans a insisté auprès de la direction de l’AS Saint-Étienne pour arriver avec deux techniciens, alors que les Stéphanois le voulaient seul, en raison de leur maigre budget. D’après les informations du quotidien régional, le coach Haut-Savoyard « aurait finalement négocié d’être accompagné de Stéphane Bernard et Baptiste Hamid, respectivement son adjoint et son préparateur physique au SM Caen, son dernier club ». Notons que Pascal Dupraz arrive libre de tout engagement. Il est libre depuis son licenciement du Stade Malherbe de Caen en mars 2020.

Dupraz peut-il sauver l'AS Saint-Étienne comme avec Toulouse ?

Outre le club normand dirigé entre 2019 et 2021, il avait dirigé Évian Thonon-Gaillard (2007-2009) et avait été directeur sportif du même club entre 2009 et 2012. Il était revenu sur le banc de touche des Roses de 2012 à 2015. Pascal Dupraz a surtout marqué la Ligue 1 avec son sauvetage in extremis réussi avec le Toulouse FC dans les derniers instants de la saison 2016-2017. Il avait réalisé un exploit inédit en réussissant à remonter un déficit de 10 points sur le premier relégable, à 10 journées de la fin du championnat. Cela, entre le 1er mars et mai 2017.

Réussira-t-il à sauver l’ ASSE lors de la phase retour ce la Ligue 1 ? Rendez-vous en mai 2022. Notons entre-temps que les Verts sont 20es après 18 journées de championnat, mais n’ont que 3 points de moins que le FC Lorient (19e) et le barragiste, le FC Metz (18e).