PSG Mercato : Mbappé lâche une première réponse à Al-Khelaïfi !

Publié par JEAN-LUC D le 15 décembre 2021 à 07:36

Avant son choc de Ligue des Champions contre le Real Madrid, le PSG a repris les discussions avec Kylian Mbappé. Sa réponse n’a pas tardé.

Une petite fortune proposée à Kylian Mbappé

En fin de contrat le 30 juin prochain, Kylian Mbappé pourra négocier avec le club de son choix à compter du 1er janvier. Mais Nasser Al-Khelaïfi et les siens espèrent toujours le convaincre de rester et de signer un nouveau bail. D’après les informations de L’Équipe, « les discussions ont récemment repris, sans avancée notable, sachant que la dernière offre en août lui proposait déjà de devenir le premier salaire de l’équipe. » Autrement dit, le Qatar est prêt à dérouler le tapis rouge à l’attaquant français en lui offrant une petite fortune devant Lionel Messi et Neymar Jr.

Toutefois, le quotidien sportif assure que l’ancien avant-centre de l’AS Monaco se dirige toujours vers un départ, mais n’aurait pas encore négocié directement avec le Real Madrid. « Il apparaît peu probable que Mbappé discute en coulisses avec les dirigeants madrilènes » alors que se profile un huitième de finale de la Ligue des Champions entre les deux équipes, souligne le journal francilien. Le feuilleton Mbappé risque donc de durer encore pour le Paris Saint-Germain.

PSG Mercato : Mbappé donne rendez-vous au Paris SG

Mardi soir, RMC Sport a fait un nouveau point sur le dossier Kylian Mbappé en confirmant la reprise des négociations entre la direction du Paris Saint-Germain et le Champion du Monde 2018. Pour la station métropolitaine, le protégé de Mauricio Pochettino ne va pas encore donner sa réponse maintenant puisqu’il veut rester concentré sur la saison.

« L’attaquant du PSG ne devrait rendre publique aucune décision dans les prochaines semaines. En attendant le 8e de finale face aux Madrilènes, Mbappé ne souhaite pas attiser les bruits autour de son avenir. Il sera entièrement dévoué à son club, avec qui il a l’ambition de remporter la Ligue des champions cette saison », explique le média français.

Arrivé en 2017 contre un chèque de 180 millions d’euros, l’enfant de Bondy donne donc rendez-vous à ses dirigeants à la fin de la Ligue des Champions. « Après avoir atteint ou non ses objectifs de la saison avec Paris, il sera alors temps de prendre position sur la suite à donner à sa carrière. Le discours au PSG a toujours été limpide sur le sujet : le club souhaite prolonger sa star et lui a proposé de devenir le plus gros salaire de l’effectif. Mais Kylian Mbappé prend son temps. Le champion du monde 2018 a toujours affirmé qu’il ne regarderait pas le côté financier en priorité pour faire son choix », précise RMC Sport.

Nasser Al-Khelaïfi et le PSG sont donc prévenus.