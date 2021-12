PSG Mercato : Mauricio Pochettino dévoile le nom de son futur club

Publié par JEAN-LUC D le 13 décembre 2021 à 17:02

Sous le feu des critiques, Mauricio Pochettino est poussé vers la sortie au PSG. L’entraîneur a les idées claires sur son avenir.

Mauricio Pochettino se projette au PSG

Mauricio Pochettino a profité de la victoire du Paris Saint-Germain face l’AS Monaco (2-0), dimanche soir, au Parc des Princes, à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1, pour faire un nouveau point sur sa situation personnelle. Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines déjà, le coach argentin garde une certaine sérénité. Sous contrat jusqu’en juin 2023, il se projette même sur le reste de la saison avec le PSG. En conférence de presse, l’ancien manager de Tottenham a même affiché ses ambitions avec les Rouge et Bleu.

« On s’améliore et pour être une équipe en condition pour se battre pour de grandes choses, on doit continuer à le faire. Avec le talent qu’on l’a, on est considéré comme une grande équipe. Si l’on continue à s’améliorer, on pourra arriver dans les meilleures conditions en février et mars pour attaquer les matchs décisifs de Ligue des Champions. Il reste beaucoup de matchs capables de nous donner de la confiance entre-temps », a expliqué Pochettino après le succès de ses hommes contre les Monégasques. Concernant son avenir, le successeur de Thomas Tuchel sait déjà où il aimerait débarquer avant sa retraite.

PSG Mercato : Pochettino aimerait entraîner Newell's

Natif de Murphy, petite ville proche de Rosario, Mauricio Pochettino a été formé à Newell's où il a évolué jusqu'à ses 22 ans afin de rejoindre l'Europe et l'Espanyol Barcelone en 1994. Poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain et pressenti à Manchester United pour l’été prochain, l’ancien défenseur a ouvertement lancé un appel du pied à son club formateur : Newell's Old Boy.

« Si ça me plairait d’entraîner Newell's ? Bien sûr que oui. Un jour, oui. Ça me plairait. Je ne sais pas quand, mais oui un jour. J'ai beaucoup aimé les trois années que j'ai passées dans les divisions inférieures et après j'ai eu la possibilité de jouer avec l'équipe première et de gagner des titres. Je l'ai vécu comme un professionnel, comme un supporter. Je suis reconnaissant que le football m'ait donné cette possibilité. Donc, pourquoi pas y retourner en tant qu'entraîneur », a confié Pochettino au micro du média américain ESPN.