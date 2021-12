FC Nantes Mercato : Avant Sochaux, une signature importante tombe

Publié par JEAN-LUC D le 15 décembre 2021 à 17:05

Avant le 32e de finale de Coupe de France contre Sochaux, le FC Nantes prend de l’avance sur certains dossiers avec une belle signature.

Le FC Nantes signe une pépite de 19 ans

Annoncé depuis plusieurs jours, le FC Nantes a finalement annoncé officiellement la signature du premier contrat professionnel de Mohamed Achi. Considéré comme l'un des plus grands espoirs du FC Nantes, le jeune milieu de terrain de 19 ans va ainsi poursuivre sa progression chez les Canaris. Après plusieurs semaines de négociations, l'international tricolore des moins de 20 ans a trouvé un accord avec ses dirigeants pour parapher son premier contrat pro d’une durée de trois saisons, soit jusqu’au 30 juin 2025. Le nouveau bail devant prendre effet à compter de l’été prochain.

Excellent tireur de coup franc, Mohamed Achi est déjà surnommé le « Juninho nantais » et est l'un des éléments majeurs de l'équipe réserve en National 2 avec 3 buts et 3 passes décisives en 13 matches. D’ailleurs, Antoine Kombouaré le convoque régulièrement à l'entraînement des professionnels même si, pour l'heure, le natif de Bondy n'a pas encore connu de convocation pour un match officiel avec l'équipe fanion. Après la signature de son contrat, l’ancien protégé d’un certain Wilfrid Mbappé, père de la superstar Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain, n’a pas caché sa joie.

FC Nantes Mercato : La réaction de Mohamed Achi

Porte-étendard de la génération 2002, Mohamed Achi a exprimé son bonheur d’avoir pu signer son premier contrat pro avec son club formateur. Arrivé au FCN à l’âge de 14 ans, le jeune homme réalise un premier rêve, mais ne compte pas s’arrêter là puisqu’il envisage de continuer à travailler afin de s’imposer dans l’équipe première du FC Nantes.

« C'est une immense fierté pour mes proches et pour moi. C'est l'aboutissement de beaucoup d'années de travail, mais ce n'est pas une fin en soi. Je dois continuer à travailler, à chercher à progresser pour m’améliorer. Le travail, c'est vraiment le mot d’ordre pour la suite », a déclaré Mohamed Achi sur le site officiel du club cher au président Waldemar Kita.