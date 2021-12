ASSE : Maintien, de gros indices sur la méthode Dupraz

Publié par Ange A. le 16 décembre 2021 à 06:35

Pascal Dupraz a pour principale mission d’éviter une relégation de l’ ASSE. Un objectif auquel croit un de ses anciens poulains.

Pascal Dupraz en sauveur de l’ ASSE

L’AS Saint-Étienne vit une nouvelle saison compliquée. L’ ASSE est la lanterne rouge du championnat après 18e journée disputée. Les Verts ont désigné Pascal Dupraz comme nouvel entraîneur. Le technicien de 59 ans a remplacé Claude Puel sur le banc des Verts. Libre depuis son départ du Stade Malherbe de Caen en mars, il s’est engagé jusqu’à la fin de la saison avec une mission principale. L’ancien coach du Toulouse FC et de Caen devra sauver le club ligérien de la relégation. Protégé de Dupraz lorsqu’il coachait à Evian (2012-2015), Olivier Sorlin croit aux chances de son ancien entraîneur chez les Verts.

Dupraz, spécialiste des opérations de maintien ?

Pour Olivier Sorlin, Pascal Dupraz dispose des qualités pour faire remonter l’AS Saint-Étienne au classement. « C’est un meneur d’hommes donc vu ce qu’il se passe à Sainté, et vu la mission des 6 prochains mois, c’est le profil exact qu’il faut à cette équipe », a d’abord indiqué Oliver Sorlin à Poteaux Carrés. « Il est excellent dans les causeries. Il peut te mettre la chair de poule quand il parle, il te donne envie de te dépasser ! Bien sûr on ne sait jamais ce qu’il se passe à l’intérieur donc c’est difficile de parler mais Pascal va être proche de ses mecs, il va les titiller, les booster », a assuré le milieu de 43 ans, sociétaire de Cluses-Scionzier FC.

Pascal Dupraz a déjà rempli cet objectif avec le Toulouse FC. Recruté en mars 2016, le technicien haut-savoyard état parvenu à sauver le Téfécé d’une descente en Ligue 2 lors de la dernière journée de l’exercice 2016-2017. Reste maintenant à savoir s’il réalisera à nouveau cet exploit avec Saint-Étienne.