PSG Mercato : Leonardo lâche une petite bombe sur Kylian Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 17 décembre 2021 à 13:05

Le PSG va-t-il parvenir à prolonger le contrat de Kylian Mbappé ? Leonardo, le directeur sportif du club parisien, a répondu à la question.

Leonardo croit toujours à une prolongation de Mbappé

Invité par Moussa Ezzeddine, docteur en économie libanais, qui effectue ses recherches sur l’économie des transferts dans le football, Leonardo a donné une conférence à l’Université de la Sorbonne, jeudi. Et comme il fallait s’y attendre, le directeur sportif du Paris Saint-Germain n’a pas échappé à la question sur l’avenir de Kylian Mbappé. Interrogé par un étudiant, le collaborateur du président Nasser Al-Khelaïfi n’a pas exclu une prolongation de l’international français de 22 ans, libre le 30 juin prochain et qui pourra négocier avec d’autres clubs à compter du 1er janvier.

« Kylian est formidable, vous savez. Il est différent, unique. Vous savez ce qu’on veut… Ça, c’est clair. On va voir », a déclaré Leonardo devant l’association des étudiants du Master Monnaie, Banque, Finance et Assurance (MBFA) de l’Université Paris/Panthéon-Sorbonne. Qu’à cela ne tienne. Le PSG va devoir se montrer très convaincant puisque l’enfant de Bondy ne fait plus du tout aucun mystère sur ses envies d’ailleurs.

PSG Mercato : Kylian Mbappé rêve d’autres cultures

D’après les informations du journal L’Équipe, les discussions ont repris entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et les représentants de Kylian Mbappé en vue d’une prolongation de contrat. Le quotidien sportif précise toutefois que pour l’heure, il n’y a aucune avancée significative pour un accord entre les deux parties.

Désireux de rejoindre le Real Madrid depuis l’été dernier, Mbappé continue d’entretenir le flou autour de son avenir avec des sorties médiatiques enflammées. Dernièrement, il a ainsi confié à Paris Match que« c’est l’expérience de vie qui compte, plus que de brasser de l’argent, même si c’est important, parce qu’on a des familles à mettre à l’abri. J’ai soif avant tout de découvertes, de voyages, de rencontres avec des joueurs, des cultures différentes… » Une déclaration qui laisse entrevoir un départ du PSG et de la Ligue 1 vers un autre championnat.