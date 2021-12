Angers SCO Mercato : Saïd Chabane négocie une grosse signature

Publié par ALEXIS le 18 décembre 2021 à 00:35

Saïd Chabane va-t-il céder Angers SCO à un nouveau propriétaire ? Possible. Mais pour l’instant, le dossier est au stade de discussion.

Angers SCO : Saïd Chabane veut céder le club à Paritosh Gupta

Le président d’ Angers SCO a confirmé l’entrée prochaine d’un nouvel investisseur au sein du club de Ligue 1. L'investisseur n’est pas un anonyme. Il est bien connu en Anjou. Il s’agit de Paritosh Gupta, un Franco-Indien propriétaire de trois restaurants et spécialiste dans la rénovation de biens de luxe dans la région. Dans ses propos confiés au Courrier de l'Ouest, Saïd Chabane a confirmé des discussions avec ce dernier en vue de lui céder, si possible, le Sporting Club de l’Ouest.

« Ce serait bien si c’était un acteur local qui poursuive le projet que j’ai lancé, plutôt que le club prenne le risque d’être racheté par des fonds étrangers. […] J’ai envie qu’on dise que j’ai fait de belles choses et qu’un autre va continuer à construire sur ces fondations. Je ne dis pas ça pour moi - je n’ai plus rien à prouver - mais pour la marque SCO qui appartient à tous les Angevins », a-t-il expliqué dans le quotidien régional.

Les « discussions sont d’ordre informel » pour l'instant

Saïd Chabane est allé plus loin dans ses explications pour donner des détails sur les négociations avec l’investisseur en question. « Les discussions sont plutôt d’ordre informel. Il y a un intérêt, il est intéressé, maintenant, est-ce que c’est possible, faisable ou est-ce que ça va le faire ? On en est encore loin […] On n’a pas parlé d’argent ni de pourcentage. Les premiers chiffres qui se murmurent, on n’en a jamais parlé. Du moins, moi, je n’en ai jamais parlé », a précisé le dirigeant d’ Angers SCO.

Saïd Chabane a acheté le club de Maine-et-Loire à 1,7 M€ en 2011, alors qu’il était encore en Ligue 2. Après donc 10 ans à la tête des Angevins, il souhaite faire franchir un palier au club grâce à « du sang neuf » et « une nouvelle dynamique ».