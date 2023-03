À la suite du communiqué officiel d’ Angers SCO, annonçant la démission d’Abdel Bouhazama, L’Équipe a dévoilé le nom de son successeur.

Angers SCO va s’offrir un troisième entraineur en une saison. Depuis mardi, Abdel Bouhazama n’est plus l’entraineur du club Anjou. Il a été poussé à la démission après ses propos en soutien à Ilyes Chetti, accusé d'attouchements sexuels dans une boîte de nuit.

« La Direction du SCO prend acte de la décision d’Abdel Bouhazama de quitter les fonctions qui étaient jusqu’alors les siennes. Son souhait a été annoncé ce mardi aux joueurs et au staff au cours d’une réunion », indiquait le club dernier de Ligue 1 dans son communiqué officiel. Celui-ci précisait que « Angers SCO condamne sans réserve la parole prononcée lors de la causerie même si celle-ci semble relever de la maladresse que de l’intention de banaliser une parole sexiste. D’ailleurs, le club n’accepte aucune forme de discrimination et condamne le sexisme et la misogynie. »