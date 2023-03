Publié par Enzo Vidy le 08 mars 2023 à 14:35

À la recherche d'un entraîneur pour remplacer Abdel Bouhazama, Angers SCO a pris contact avec une icône de Ligue 1, nommée Jean-Marc Furlan.

Après la tempête médiatique qui a frappé Angers SCO mardi, l'heure est venue de se reconstruire. Désormais sans entraîneur après le départ d'Abdel Bouhazama, le SCO est à la recherche d'un coach pour tenter de remobiliser un groupe au fond du trou qui semble avoir totalement baissé les bras dans la course au maintien.

Actuellement dernier de Ligue 1 avec un faible total de 10 points au compteur, et 12 points de retard sur le premier non relégable, Angers SCO a plus qu'un pied en Ligue 2, mais il reste encore 12 matches, et tout peut aller très vite dans le bas de tableau. Pour le moment, c'est Alexandre Dujeux qui gère l'intérim en attendant que les dirigeants trouvent le successeur d'Abdel Bouhazama.

Et ces dernières heures, Angers SCO aurait pris contact avec une véritable icône du championnat de France, qui était sur le banc de l'AJ Auxerre en début de saison.

Angers SCO : Jean-Marc Furlan bientôt sur le banc du SCO ?

D'après les informations révélées par RMC, Angers SCO aurait en tête deux entraîneurs pour succéder à Abdel Bouhazama durant la fin de saison. Parmi eux se trouve Jean-Marc Furlan. En effet, la source indique qu'une renontre est prévue entre les dirigeants du SCO et l'ancien entraîneur de l'AJ Auxerre, remercié le 11 octobre 2022 après des doigts d'honneur adressés aux supporters de Clermont Foot lors de la défaite de l'AJA 2-1 sur la pelouse du stade Gabriel-Montpied.

Pour le moment, aucun accord n'a été trouvé entre les deux parties, mais les contacts sont bien présents, et tout laisse à penser que Jean-Marc Furlan pourrait bientôt retrouver un banc de touche en Ligue 1.