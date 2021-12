PSG : Avant sa prolongation, Mbappé signe un contrat de luxe à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 17 décembre 2021 à 15:05

Attendu sur la question de son avenir avec le PSG, Kylian Mbappé vient d’annoncer une nouvelle signature sur le plan personnel.

Après le PSG, Dior s’offre Kylian Mbappé

Alors qu’il est fortement attendu pour une éventuelle prolongation avec le Paris Saint-Germain, c’est une autre signature que Kylian Mbappé a annoncée à ses milliers de followers sur les réseaux sociaux. À l’approche de l’ouverture du mercato hivernal et alors qu’il est de plus en plus pressenti au Real Madrid, l’international tricolore de 22 ans va collaborer avec la célèbre marque française Christian Dior. En effet, le partenaire de Lionel Messi et Neymar a annoncé ce vendredi sur sa page Twitter qu'il a officiellement rejoint la Maison Christian Dior.

« J'ai le plaisir de vous annoncer que je fais désormais officiellement partie de la Maison Dior. Je suis impatient de vous partager nos collaborations "mode homme" et "parfum Sauvage », a écrit l’ancien avant-centre de l’AS Monaco. Il va prêter son image au parfum Sauvage ainsi qu’aux créations de Kim Jones, directeur artistique des collections masculines Dior. « La maison Dior est aujourd’hui particulièrement heureuse d’accueillir Kylian Mbappé avec qui elle partage les mêmes valeurs d’exigence et de générosité », explique la griffe dans une note d’intention. L’enfant de Bondy succède ainsi à Johnny Depp, Alain Delon ou encore Zinedine Zidane. Pendant ce temps, c’est le directeur sportif du PSG, Leonardo, qui s’occupe de son avenir.

PSG Mercato : Leonardo garde espoir pour Mbappé

Invité par l’association des étudiants du Master Monnaie, Banque, Finance et Assurance (MBFA) de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne sur le thème : « Économie et gestion des clubs internationaux », Leonardo a participé à une conférence jeudi. Interrogé sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont le contrat expire le 30 juin prochain, le patron du recrutement du Paris Saint-Germain s’est voulu confiant quant à une éventuelle prolongation de Mbappé.

« Où en est le dossier Kylian Mbappé ? Kylian est formidable, vous savez. Il est différent, unique. Vous savez ce qu’on veut… Ça, c’est clair. On va voir », a lancé Leonardo devant des étudiants séduits. En attendant, le principal concerné, lui, s’occupe de terminer l’année en beauté avec ce partenariat de luxe signé avec la Maison Dior.