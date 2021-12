OL Mercato : Man United, Martial veut partir, Lyon connaît son prix

Publié par Thomas le 18 décembre 2021 à 01:20

Dans le viseur de l' OL, Anthony Martial cherche à quitter Man United cet hiver. Les Red Devils ont annoncé le prix à payer.

OL Mercato : Martial proche d’un départ de Man United

13e de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais connaît une crise sportive rare qui pousse les dirigeants à penser au mercato hivernal pour se renforcer. Véritable point faible des Gones depuis le départ de Memphis Depay cet été, le secteur offensif est l’axe prioritaire du board lyonnais pour le marché des transferts. Et justement, la direction rhodanienne s’est récemment penchée sur le cas d’Anthony Martial, de plus en plus proche d’un départ cet hiver de Manchester United.

" Anthony souhaite quitter le club en janvier. Il a juste besoin de jouer. Il ne veut pas rester en janvier et je vais bientôt en parler au club ", a récemment annoncé l’agent du joueur, Philippe Lamboley sur Sky Sports. L’attaquant français, dont le contrat à Man United court jusqu’en 2024 connaît un début de saison pour le moins délicat. Peu épargné par les blessures, l’ancien monégasque n’aura disputé que 7 bouts de rencontre en Premier League pour un petit but inscrit. À 26 ans, Anthony Martial a de fortes envies d'aller voir ailleurs et se trouve dans le viseur de plusieurs écuries dont l’OL, qui selon RMC Sport, rêverait d’un retour de leur joyau au bercail. Voyant son attaquant s’ouvrir à l’étranger, Man United a fixé ce vendredi le prix à payer pour enrôler Martial cet hiver.

Selon David McDonnell du Mirror, les Red Devils seraient prêts à lâcher leur joyau pour pas moins de 35 millionsd’euros. Une somme colossale pour Lyon, qui, crise du Covid oblige, se montre diminué économiquement. Seulement, les Gones ne semblent pas avoir dit leur dernier mot.

Le prêt, seule option d’Aulas

La signature d’un buteur pour 2022 semble primordiale à Lyon. Si la piste menant au serial buteur iranien Sardar Azmoun est toujours d’actualité, les Gones n’hésitent pas à multiplier les options afin de ne pas se retrouver sans signatures offensives à la fin du mercato, ce qui était le cas cet été. Pour enrôler Martial, les dirigeants lyonnais pourraient alors procéder à un prêt de six mois.

McDonnell dévoile que ce prix élevé à la mi-saison fixé par les Red Devils favoriserait l’idée d’un prêt chez les prétendants. Une option qui ne déplaîrait pas à Manchester qui ne souhaite, de son côté, pas se séparer du Français.