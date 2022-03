OL Mercato : L'espoir renaît pour la venue de Martial à Lyon

Publié par Thomas le 08 mars 2022 à 03:25

OL Mercato : Martial ne sera pas conservé cet été par Séville

Le transfert avait eu le mérite d’agiter le dernier mercato hivernal. En conflit avec la direction de Manchester United, Anthony Martial avait pris la décision de quitter le navire mancunien après six ans et demi passés en Premier League. Une décision forte de la part de l’international français, qui n’avait pas manqué d’attirer les convoitises de plusieurs clubs en Europe, dont l’Olympique Lyonnais qui en faisait une cible prioritaire pour renforcer son secteur offensif. Après l’échec Sardar Azmoun, les Gones travaillaient d’arrache-pied pour débusquer un attaquant de haut niveau et voyait en leur ancien buteur une option de choix.

Le Mancunien avait finalement décidé de rallier le FC Séville en toute fin de mois de janvier, pour un prêt de six mois avec option d’achat. Régulièrement sur le banc chez les Red Devils, l’ancien Monégasque a regagné du temps de jeu en Espagne marquant même un but lors des playoffs de Ligue Europa (victoire 3-1 contre Zagreb). Si le dossier Martial semblait définitivement clos pour l’ OL, il se pourrait que tout soit relancé cet été, et pour cause, le joueur de 26 ans ne devrait pas rester chez les Andalous.

À en croire le journaliste Rudy Galetti, le FC Séville aurait déjà décidé du futur de son attaquant français, ce dernier ne poursuivra pas l’aventure chez l’actuel dauphin de Liga. Malgré de bonnes prestations, le joueur disposerait d’un salaire trop élevé pour les Sévillans qui ne devrait donc pas lever l’option d’achat prévue cet été. De bon augure pour Lyon qui continue de lorgner son ancien joueur.

Une recrue qui entrerait dans la philosophie de Jean-Michel Aulas

À l’instar de Tanguy Ndombele, arrivé cet hiver en prêt de Tottenham, l’Olympique Lyonnais cherche cette année à se renforcer avec des joueurs passés par ses rangs. Dans cette optique de retour des anciennes gloires, Jean-Michel Aulas a par exemple renoué contact ces derniers mois avec des grands noms de l’écurie rhodanienne comme Alexandre Lacazette (Arsenal), Corentin Tolisso (Bayern Munich) ou encore Maxime Gonalons (Grenade). Un intérêt de l’ OL pour Anthony Martial cet été s’inscrirait de fait dans cette logique de recrutement.