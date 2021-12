ASSE Mercato : Après Gnagnon, une arrivée actée à Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 18 décembre 2021 à 19:55

Pascal Dupraz, nouveau coach de l’ ASSE, a enregistré l’arrivée d’un joueur offensif libre de tout engagement, à la suite de Joris Gnagnon.

ASSE : Bakary Sako s'entraîne avec l'AS Saint-Étienne comme Gnagnon

L’ ASSE est toujours dans son plan pour le mercato. Sans budget pour recruter pendant le marché hivernal, la direction du club vise des joueurs libres de tout engament et aussi des joueurs favorables à des prêts sans indemnité de transfert. C’est ainsi que Joris Gnagnon est arrivé à l’AS Saint-Étienne sur la pointe des pieds et s’entraîne en dehors du collectif, depuis des semaines. Le défenseur central, libre depuis la rupture de son contrat au FC Séville en septembre 2021, n’est plus seul à s’entrainer à l’écart.

Selon les informations de l’Insider Santi_J_FM, il a été rejoint par Bakary Sako, lui aussi sans club depuis son départ du FC Paphos (Chypre), en juillet 2020. La source indique que le polyvalent joueur offensif (ailier ou avant-centre) « s’est entraîné avec le groupe pro jeudi, après s’être entretenu avec la réserve des Verts ». Et ce n’est pas tout ! Il assure que l’ ASSE « réfléchit à offrir un contrat de 6 mois à Bakary Sako » comme ce fut le cas avec Joris Gnagnon. La signature de ce dernier sera officialisée en janvier, dès l'ouverture officielle du mercato d'hiver.

Dupraz confirme et justifie la présence de l'attaquant malien

L’information de l’Insider a été confirmée par Pascal Dupraz, en conférence de presse ce samedi, avant le match contre Lyon La Duchère en 32e de finale de la Coupe de France (dimanche). « Bakary Sako est là, et je m'aperçois que c'est un excellent footballeur. On s'aperçoit tous qu'il est libre et qu'il évolue dans un secteur de jeu que l'on doit améliorer à l’ ASSE », a validé le nouvel entraîneur des Stéphanois, tout en précisant : « Bakary était déjà là avant moi. S’il est là, c'est qu'il a de bonnes raisons d'être là ».

Outre Bakary Sako (33 ans), plusieurs autres joueurs en quête de relance sont également dans le viseur des Verts. Ce sont : Prosper Mendy (arrière gauche, libre), Hatem Ben Arfa (attaquant de 34 ans, libre), Clément Grenier (31 ans, libre), que contre Jean-Philippe Mateta (avant-centre de 23 ans), en manque de temps de jeu à Crystal Palace où il est prêté par Mayence.