ASSE : Comment Dupraz compte remettre les Verts sur les rails

Publié par ALEXIS le 19 décembre 2021 à 00:45

Pour sa première sur le banc de touche de l’ ASSE, dimanche, Dupraz a un plan. Il attend un déclic de son équipe contre Lyon-La Duchère.

ASSE : Dupraz veut « prendre mes marques » d'abord

Dimanche (13h45), c’est le jour-J de la première de Pascal Dupraz en tant qu’entraîneur de l’ ASSE. Nommé mardi officiellement, il n’a eu que 5 jours pour préparer le match de 32e de finale de la coupe de France, contre le voisin Lyon-La Duchère, au stade de Balmont. Un match pourtant décisif pour le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Étienne. À la question de savoir s’il est rassuré après la préparation qu’il a eue avec sa nouvelle équipe, il n’a pas été rassurant.

« J’ai besoin de prendre mes marques, pas d’être rassuré. J’ai besoin de m’entretenir avec les joueurs, les membres du staff. Je n’ai pas encore terminé, il faut du temps. Il faut que je m’imprègne de ce que les joueurs ressentent avant d’imposer ma manière de voir les choses », a-t-il répondu en conférence de presse d'avant-match, ce samedi.

Le plan du nouveau coach pour lancer l'AS Saint-Étienne

L’ ASSE est sur une série de 4 défaites en Ligue 1 avant son match en coupe de France. Et Pascal Dupraz attend une victoire pour se refaire le moral en vue du dernier match de l’année en championnat, contre le FC Nantes, mercredi (21h). « Quand on gagne peu de matchs, la rédemption passe par des victoires. […] L’objectif est d’écrire une histoire. Demain (dimanche), c’est le premier chapitre. Il faudra garder sa sérénité sans que ça dispense les joueurs de faire preuve d’agressivité dans le bon sens. On ne peut pas se créer de handicap comme cela été le cas dernièrement. […] Il faut aborder cette rencontre comme un match capital », a recommandé le successeur de Claude Puel.

À noter que Dupraz ne pourra pas compter sur trois joueurs importants de l' ASSE lors du derby. Etienne Green (le gardien de but N°1) et Ryad Boudebouz sont blessés et Denis Bouanga est suspendu. Quant à Yvan Neyou, il est incertain.