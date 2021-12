ASSE Mercato : Déjà de gros doutes sur le choix de Dupraz

Publié par Ange A. le 19 décembre 2021 à 08:05

L’ ASSE a opté pour Pascal Dupraz pour assurer la succession de Claude Puel. Seulement, Pierre Ménès émet des doutes sur ce choix.

Pascal Dupraz en sauveur de l’ ASSE, Ménès dubitatif

Lanterne rouge de Ligue 1 Uber Eats, l’AS Saint-Étienne a fait appel à Pascal Dupraz pour sauver sa saison. Les Verts ont recruté le technicien haut-savoyard jusqu’à la fin de la saison. Celui-ci aura pour principale mission d’éviter une descente des Verts en Ligue 2. Alors que le nouveau coach stéphanois s’apprête à vivre son baptême de feu ce dimanche en Coupe de France, l’optimisme n’est pas de mise auprès de certains observateurs. Pierre Ménès jette un froid sur le choix de la direction stéphanoise. Le célèbre consultant estime que sauver l’ ASSE relèvera du miracle. « La situation stéphanoise est inquiétante et il faudra vraiment que Pascal Dupraz utilise toutes ses ficelles toulousaines. Toulouse, c’était un miracle. C’est difficile à reproduire. L’étiquette entraîneur miraculeux, c’est compliqué à porter », a-t-il indiqué sur son site Pierrotlefoot.

Une révolution à enclencher chez les Verts

Pour Pierre Ménès, la nomination de Pascal Dupraz ne suffira pas pour sauver l’AS Saint-Étienne. Autant au niveau de la direction que dans le recrutement de l’effectif pro, des changements sont à apporter selon le confrère. « Déjà est-ce qu’il y a un homme de la situation à Sainté ? Quand on voit l’état de déliquescence de l’équipe à Reims, qu’on sait que sept joueurs vont partir à la CAN et qu’il n’y aura pas probablement pas de recrutement à l’exception de Gnagnon et d’un ou deux joueurs libres … Pfff… La situation est compliquée », a-t-il poursuivi. Pour sa première contre Lyon La Duchère, Pascal Dupraz devra composer avec les forfaits d’Étienne Green, Ryad Boudebouz et la suspension de Denis Bouanga.