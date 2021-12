ASSE Mercato : Inter, un coup sublime se prépare à Saint-Etienne

Publié par Thomas le 20 décembre 2021 à 12:11

En pleine révolution de son effectif, l' ASSE pense à blinder ses secteurs de jeu et aurait jeté son dévolu sur un joueur de l'Inter Milan.

ASSE Mercato : Dupraz pense à un portier milanais

En proie à de grosses difficultés économiques et sportives, l’AS Saint-Etienne semble ressortir la tête de l’eau depuis quelques jours. Depuis l’annonce du limogeage de Claude Puel dans le Forez et l’arrivée de Pascal Dupraz, les supporters stéphanois se remettent à rêver. Si la victoire des Verts contre Lyon - La Duchère en Coupe de France (0-1) est un premier pas significatif vers la rédemption, les dirigeants ligériens savent que le maintien à la fin de la saison passera par un renforcement de l'effectif lors du mercato hivernal.

La semaine dernière, Jean-François Soucasse avait annoncé une augmentation des fonds de l' ASSE pour recruter au mois de janvier après une réunion entre tous les actionnaires du club. Une excellente nouvelle qui a permis à Sainté de multiplier ses pistes dans plusieurs secteurs de jeu. Et justement, à en croire le site Tutto Mercato Web, l’AS Saint-Etienne aurait des vues sur Ionut Radu, gardien roumain évoluant à l’Inter Milan.

Doublure de l’indispensable SamirHandanovic, le joueur de 24 ans a des envies de départ et ne se montrerait pas insensible à l’intérêt stéphanois. L’absence de six semaines d’Etienne Green, qui souffre d’une entorse du coude gauche, a poussé les dirigeants de l’ ASSE a envisagé une doublure à l’international britannique en cas de rechute. Sous contrat jusqu’en 2024 chez les Nerazzurri, Radu pourrait faire l’objet d’un prêt lors de la deuxième partie de saison.

L'OGC Nice aussi à l’affût

Selon le média italien, l’AS Saint-Etienne ne serait pas le seul club de notre championnat à lorgner de près le portier interiste. Les Aiglons en feraient également une piste de choix pour épauler Walter Benitez. En plus du Gym, le Genoa serait aussi sur le coup, club où il a évolué entre 2018 et 2019.

La rumeur du dossier Ionut Radu à Sainté vient donc s’ajouter à celle de Steve Mandanda, vivement associé au club ligérien depuis l’arrivée de Pascal Dupraz. L’international tricolore s’est vu relégué sur le banc de touche depuis le début de saison par son entraîneur Jorge Sampaoli à l’ OM et songerait à un départ. Néanmoins, son gros salaire pourrait être un frein important pour les finances stéphanoises. Ce qui est sûr, c’est que l’hiver devrait s’annoncer mouvementé chez les Verts.