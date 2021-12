ASSE : Un coup dur confirmé pour Dupraz à l'AS Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 17 décembre 2021 à 17:15

Blessé lors du match contre le Stade de Reims, Étienne Green ne rejouera pas en 2021. L’ ASSE a indiqué la durée de son indisponibilité.

ASSE : Six semaines d'absence pour Étienne Green

Étienne Green (21 ans) avait quitté ses coéquipiers lors du match de la 18e journée de Ligue 1 perdu contre le Stade de Reims à Auguste Delaune (2-0). Blessé gravement au coude, il n’était plus revenu sur le terrain après la pause et avait cédé sa place à Stefan Bajic (20 ans). Une semaine après la blessure du gardien de but N°1 de l’ AS Saint-Étienne, la direction des Verts a communiqué sur sa blessure et la durée de son indisponibilité.

D’après le communiqué officiel des Stéphanois, « Etienne Green souffre d’une entorse du ligament latéral interne du coude gauche et d’une fracture non déplacée de l’apophyse coronoïde ». Par conséquent, il « devra observer une période de six semaines d’arrêt ».

Le jeune portier formé à l’académie de l’ ASSE devrait retrouver la Ligue 1 après janvier. Informé de la blessure du successeur de Jessy Moulin (parti à Troyes), Pascal Dupraz cherche un nouveau gardien de but. Et le nouvel entraîneur de Sainté cherche un portier d’expérience. Le nom de Steve Mandanda circule dans le Forez. Il est relégué sur le banc de touche du club phocéen depuis l’arrivée de Pau Lopez. Yoan Cardinale (ex-OGC Nice) et Yohann Pelé (ancien gardien de but de l’OM) sont aussi associés à l’ ASSE.

Comment Étienne Green est devenu N°1 ?

Étienne Green est devenu progressivement N°1 de l’ ASSE grâce à un concours de circonstances. Quatrième dans la hiérarchie des gardiens de but, il est passé 3e après la mise à l’écart de Stéphane Ruffier dans un premier temps. Il a été propulsé titulaire après les blessures combinées de Stefan Bajic et Jessy Moulin en avril 2021. Avant son coup arrêt, Étienne Green a disputé 23 matches sous le maillot des Verts pour 35 buts concédés et 4 clean sheet réalisés.