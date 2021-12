ASSE Mercato : OM, le verdict est déjà tombé pour Steve Mandanda

Publié par JEAN-LUC D le 19 décembre 2021 à 10:55

En manque de temps de jeu à l’OM, Steve Mandanda serait visé par l’ASSE pour cet hiver. Une affaire sérieuse pour le club stéphanois ?

Steve Mandanda vers Saint-Étienne ?

Également évoquée vendredi soir dans « L’équipe de Greg » sur la chaîne L’Équipe, la rumeur envoyant Steve Mandanda à l’AS Saint-Étienne a pris de l’ampleur depuis quelques jours. Il faut dire qu’avec la grave blessure d’Étienne Green, qui va observer une période d’indisponibilité de six semaines, les dirigeants de l’ASSE sont à la recherche d’un portier d’expérience pour la seconde moitié de saison.

Poussé sur le banc des remplaçants à l’Olympique de Marseille par Pau Lopez, Mandanda serait dans le collimateur de Pascal Dupraz, le nouvel entraîneur des Verts. Malgré les qualités reconnues à Étienne Green, le successeur de Claude Puel estime qu’un gardien expérimenté est indispensable à l’équipe ligérienne pour espérer se maintenir en Ligue 1 à l’issue de la saison. À 36 ans, le Champion du monde 2018 a le profil rêvé pour aider les pensionnaires de Geoffroy-Guichard à s’extirper de la zone de relégation. Mais aux dernières nouvelles, l’affaire serait trop compliquée à réaliser pour l’ASSE.

OM Mercato : Mandanda à l’ ASSE, fin de l’enflammade

L’un des transferts les plus étonnants du mercato n’aura finalement pas lieu en janvier entre l’ASSE et l’OM. Le prêt de six mois Steve Mandanda de l’Olympique de Marseille à l’AS Saint-Étienne serait tout simplement une opération impossible à réaliser. En effet, selon les révélations du portail spécialisé EVECT, le club stéphanois serait dans l’incapacité d’assumer financièrement le renfort de l’international français de Marseille.

Le média sportif explique qu’en dehors du salaire de Mandanda, qui n’entre pas dans les clous du Salary Cap institué à Saint-Étienne, le portier marseillais pourrait également constituer un frein à l’explosion du jeune Étienne Green, qui prouve à 21 ans qu’il possède l’étoffe pour être le digne successeur de Stéphane Ruffier. Pascal Dupraz devrait donc orienter ses regards vers d’autres cibles pour trouver l’oiseau rare durant l’hiver.