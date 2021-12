ASSE Mercato : Un ancien attaquant de l'OL contacté par Dupraz

Publié par Thomas le 20 décembre 2021 à 16:41

Dans sa volonté de renforcer le secteur offensif de l' ASSE, Pascal Dupraz souhaiterait enrôler un ancien buteur de l' OL pour le mois de janvier.

ASSE Mercato : Pascal Dupraz a contacté Mateta

La révolution est lancée à l’AS Saint-Etienne, et ce n’est pas Pascal Dupraz qui dira le contraire. Depuis son arrivée dans le Forez, le nouveau coach des Verts semble avoir galvanisé le club et ses supporters qui gardent espoir de se maintenir à l’issue de la saison. Lors de son arrivée à Sainté, le coach savoyard avait notamment fait part à Jean-François Soucasse de sa volonté de recruter cet hiver. Une condition primordiale pour pouvoir assurer le bon déroulé de la deuxième partie de saison. Une demande qui avait alors poussé le président exécutif stéphanois à obtenir des fonds supplémentaires de la part des actionnaires du club.

Une excellente nouvelle pour l’ ASSE qui avait alors dressé une liste des secteurs importants à renforcer lors du mercato hivernal avec en tête de gondole, la défense et l’attaque. Alors que Bakary Sako est à un pas de s’engager à Saint-Etienne, lui qui s’entraîne déjà avec l’effectif de Pascal Dupraz, un autre attaquant pourrait rapidement rejoindre Geoffroy-Guichard.

Comme l’avance le journaliste Santi Aouna, les Verts auraient dans leur viseur Jean-Philippe Mateta, ancien attaquant de Crystal Palace et de l’Olympique Lyonnais. Le joueur de 24 ans serait même la priorité en attaque de l’ ASSE. Le Congolais se serait entretenu avec Pascal Dupraz la semaine dernière afin de convenir une arrivée cet hiver.

Un hic au niveau salarial

Si les deux parties semblent vouloir aboutir à un accord, les prétentions salariales de Mateta pourraient freiner les négociations et mettre à mal l’opération. L’AS Saint-Etienne ne pourrait prendre en charge que 30% du salaire du joueur. Actuellement sous contrat avec le club allemand de Mayence jusqu’en 2023, le natif de Sevran devra faire de gros efforts financiers pour correspondre aux finances stéphanoises. Pour rappel, le joueur est poussé vers la sortie par Patrick Vieira chez les Eagles et cherche désespérément une porte de sortie en janvier.