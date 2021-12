AS Monaco Mercato : 14M€, l’ASM fonce sur un Brésilien !

Publié par ALEXIS le 20 décembre 2021 à 20:41

En quête d’un défenseur, l’ AS Monaco a trouvé le profil recherché au Brésil. Il s’agit d’un jeune arrière droit très courtisé cet hiver.

L'AS Monaco propose 14 M€ pour recruter Vanderson

L’AS Monaco prépare déjà la succession de Djibril Sidibé (29 ans) en fin de contrat en juin prochain. L’une des pistes explorées par le club du Rocher mène vers Vanderson, un défenseur de Grêmio au Brésil. Selon les informations de Globoesporte, l’ASM a décidé de sortir le chéquier pour recruter l’arrière latéral droit de 20 ans lors du mercato hivernal. La source croit savoir que l’AS Monaco a mis 14 M€ sur la table pour le transfert de la pépite du club basé à Porto Alegre.

Toutefois, l’offre de la direction monégasque n’a pas encore été acceptée par les décideurs du "Tricolor". Et pour cause, les Brésiliens auraient une proposition un peu supérieure à celle du club de Ligue 1 sur leur table. Elle serait en provenance de Brentford et serait exactement de 11 M€ fixe et 4 M€ de bonus, si l’on en croit le média brésilien. Si le club Princier parvient à recruter le natif de Rondonopolis, ce dernier rejoindrait ses compatriotes Caio Henrique et Jean Lucas sur le Rocher.

Un club italien intéressé aussi par le défenseur

En plus du promu en Premier League, l’intérêt d’un club italien est également évoqué. La bonne nouvelle pour l’AS Monaco, c’est que Grêmio est enclin à transférer Vanderson en janvier et est donc ouvert aux propositions. Il faut noter que le contrat de la cible des Asemistes est blindé jusqu’au 31 décembre 2025. D’après Transfermarkt, sa valeur sur le marché des transferts est estimée à 8,5 M€. Vanderson a bouclé la saison 2020-2021 avec 52 matches au compteur, dont 30 en Serie A (championnat de l'élite brésilienne). Il a inscrit 3 buts et a délivré 2 passes décisives.