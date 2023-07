Plus désiré sur le Rocher, Ismail Jakobs devrait rapidement quitter l'AS Monaco. Un point de chute a été trouvé en Angleterre où il devrait s'engager.

AS Monaco : Le club discute avec Nottingham Forest pour Ismail Jakobs

Comme à chaque mercato, l'AS Monaco tente de préparer au mieux la vente de ses joueurs. Si Axel Disasi ne devrait pas tarder à quitter le club dans les semaines à venir, un autre défenseur pourrait l'accompagner. En effet, Ismail Jakobs n'est plus désiré au sein du club et l'arrivée d'Adi Hütter confirme la rumeur. Cantonné à un rôle de doublure, il a vu Caio Henrique s'imposer comme un titulaire indiscutable au sein de la formation monégasque. Malgré sa polyvalence, il ne sera pas conservé et une destination se précise pour le Sénégalais.

Selon les informations de Fabrizio Romano, le joueur serait entré en contact avec Nottingham Forest, malgré un intérêt prononcé de l'Hertha Berlin il y a quelques semaines. Si aucune somme n'a fuité, un transfert autour de 6 millions d'euros pourrait convaincre la direction de s'en séparer. Les Anglais ont ciblé le latéral gauche suite au départ de Renan Lodi, reparti à l'Atlético Madrid avant de rejoindre l'OM.

Ismail Jakobs n'aura pas convaincu

Ismail Jakobs ne laissera pas un très grand souvenir aux supporters Rouge et Blanc. La faute à des prestations en demi-teinte, il n'a jamais réussi à gagner la confiance de ses entraîneurs, que ce soit avec Niko Kovac ou Philippe Clement. D'ailleurs, l'entraîneur belge n'avait pas hésité à punir son joueur suite à une soirée arrosée comme il l'expliquait en conférence de presse. "C'est clair que ce n'était pas bien. Il l'a compris. Il ne sera donc pas dans le groupe. Ensuite, l'affaire sera réglée. [...] Quand il y a des choses qui ne sont pas professionnelles, on le sait, on a toujours sanctionné."