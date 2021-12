RC Lens Mercato : Officiel, une première recrue d’hiver au RCL

Publié par ALEXIS le 20 décembre 2021 à 23:05

Le RC Lens tient sa première recrue hivernale. La signature de Patrick Berg a été officialisée ce lundi, à 10 jours de l’ouverture du mercato.

RC Lens : Patrick Berg signe au RCL jusqu'en 2026

Comme annoncé la semaine dernière, le transfert de Patrick Berg de du FC Bodø/Glimt (Norvège) au RC Lens est acté. Le milieu de terrain a signé un contrat de quatre saisons et demie avec le club nordiste le lundi 20 décembre. Il est donc lié au RCL jusqu’au 30 juin 2026 et son contrat prendra effet évidemment dès le 1er janvier 2022. Capitaine du club norvégien, le joueur de 24 ans a été élu meilleur joueur la saison dernière et son club a remporté le titre de champion de l’Eliteserien (D1 norvégienne).

International norvégien (9 sélections), Patrick Berg est un milieu défensif polyvalent. L’ex-N°7 de du FC Bodø/Glimt sera probablement le successeur de Seko Fofana en instance de transfert cet hiver. Il portera le maillot floqué du N°6 au RC Lens.

La direction du RCL se réjouit de la recrue norvégienne

Certaine d'avoir fait une bonne affaire, la direction lensoise se réjouit évidemment de la signature du natif de Bodo à Lens. « La signature de Patrick est révélatrice de l’attractivité grandissante du Racing hors des frontières hexagonales. […] Il s’agit d’un joueur majeur du championnat norvégien qui nous rejoint. Nous croyons en sa capacité à donner la pleine mesure de son talent sous nos couleurs. Tout sera donc mis en œuvre pour bien accompagner Patrick dans ce nouveau challenge », a déclaré Arnaud Pouille, Directeur général des Sang et Or.

Coordinateur sportif du RC Lens, Florent Ghisolfi aussi s’est félicité de l’arrivée du Norvégien. « Nous sommes ravis d’accueillir Patrick Berg. Nous voulions profiter du mercato hivernal, pour saisir cette opportunité de recruter un joueur de grande qualité et renforcer par la même occasion un secteur de jeu sur lequel nous sommes limités en nombre. Patrick va apporter au club toutes ses qualités footballistiques et humaines, ainsi que son expérience et son leadership », a-t-il apprécié.