RC Lens : Mercato et objectifs, Pouille annonce la couleur !

Publié par ALEXIS le 30 juin 2021 à 11:45

Après une dernière saison réussie en Ligue 1, le RC Lens se prépare à enchaîner un deuxième exercice dans l'élite. Arnaud Pouille, directeur général, fait le point sur le mercato estival et fixe les objectifs de la saison 2021-2022.

RC Lens : Pouille, « il faut réaliser des ventes, mais sur la durée »

Arnaud Pouille a fait un point sur le mercato du RC Lens dans une interview accordée à lensois.com. Il a dévoilé les directives reçues de la part du président Joseph Oughourlian. « Sa volonté est de continuer à faire ce que l’on sait faire, le recrutement interne, la formation et combler quand il y a des soucis à certains postes avec de la post formation ou en investissant. Il s’agit de travailler en confiance. Quand il y a des besoins, Florent Ghisolfi et ses équipes travaillent, on se pose et on s’aligne sur la vue », a-t-il expliqué.

Selon le dirigeant, le RCL va transférer des joueurs avec la crise économique, mais il « ne se met pas dans l’urgence sur les ventes. Il faut réaliser des ventes… Il n’y a pas de solution miracle quand vous faites un jump de 20 M€ dans un budget de 46 M€. On a fixé des projections de ventes, mais sur la durée… », a-t-il annoncé.

Kakuta, Farinez, Wooh et Wesley Saïd recrutés

À noter que le RC Lens a anticipé son mercato estival en actant le transfert définitif de Gaël Kakuta et Wuilker Farinez (23 ans). La direction du club nordiste a en effet levé l’option d’achat qui accompagnait le prêt du séduisant meneur de jeu et du gardien de but international vénézuélien, depuis le mois de mai. Le Racing Club a aussi prolongé le contrat de Jonathan Gradit jusqu’en 2024. Au niveau des arrivées, Arnaud Pouille a recruté l’attaquant Wesley Saïd (26 ans) et le jeune défenseur central Christopher Wooh (19 ans). Il remplace respectivement Arnaud Kalimuendo rapatrié au PSG et Loïc Badé en partance pour le Stade Rennais.

RCL : Objectif, le maintien d'abord

Quant à l’objectif du club promu dans l'élite en 2020, il reste modeste. Septièmes du championnat la saison dernière, les Sang et Or visent d'abord le maintien en Ligue 1. « L’objectif est de se stabiliser le club en Ligue 1, rester sur la ligne de ce qu’on fait depuis 3-4 ans », a fixé le directeur général des Artésiens. L'équipe de Franck Haise pourra prétendre à un meilleur classement que la 7e place, mais au cours de la saison et non en début. « Il faut être lucide. Quand vous avez un budget qui va être classé entre le 15e et le 17e, parler d’autre chose que du maintien en début de saison, ce n’est pas très stabilisant », a indiqué Arnaud Pouille.





-