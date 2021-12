PSG Mercato : Mbappé peut rester, un entraîneur dévoile le deal

Publié par JEAN-LUC D le 21 décembre 2021 à 15:12

Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat au PSG. Un entraîneur assure qu’il existe bel et bien une chose à faire pour le convaincre.

Habib Beye d’accord avec Leonardo pour Mbappé

Dans une interview accordée conjointement au JDD et à Europe 1, Leonardo a ouvertement déclaré dimanche qu’il a encore espoir de parvenir à prolonger le contrat de Kylian Mbappé. « Tout le monde le sait, nous voulons le garder le plus longtemps possible. C’est une situation très particulière, car on parle du meilleur joueur au monde qui arrive en fin de contrat. Nous avons toujours eu un rapport très direct avec sa famille. On peut dire qu’il y a eu des moments où on a discuté plus chaudement, mais ça fait partie de la construction d’un rapport. Je pense qu’on a encore de bonnes possibilités (de le prolonger). J’y crois », a expliqué le directeur sportif du Paris Saint-Germain.

Si beaucoup d’observateurs pensent que le PSG s’est sabordé dans ce dossier, Habib Beye pense lui aussi que le club de la capitale peut parvenir à conserver sa star française de 23 ans. Pour cela, l’ancien joueur de l’OM, croit connaître la marche à suivre pour y arriver.

PSG Mercato : La solution de Beye pour convaincre Mbappé

Si Kylian Mbappé a récemment assuré que sa décision sur son avenir ne sera pas influencée par l’argent, l’entraîneur du Red Star est convaincu que le Paris Saint-Germain peut arriver à le convaincre de renoncer au Real Madrid pour poursuivre dans la capitale en lui offrant beaucoup d’argent.

« Leonardo sait que Paris a les finances pour le garder. Ils sont en capacité de lui offrir quelque chose que l’on n’a jamais vu en termes de salaire dans l’histoire du foot. Mbappé restera si on lui donne beaucoup plus que Messi ou Neymar. Il y a un enjeu sportif aussi. Le PSG ne pourra garder Mbappé qu’avec un projet sportif énorme, mais aussi avec un salaire énorme. Tout ça va de pair », a expliqué l’ancien international sénégalais sur le plateau du Canal Football Club.