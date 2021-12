OM Mercato : La vérité éclate, la succession de Kamara enclenchée

Publié par Timothée Jean le 22 décembre 2021 à 05:35

Suspendu à la décision de Boubacar Kamara sur son avenir, l’ OM travaille en parallèle sur sa succession. Jorge Sampaoli a vendu la mèche.

Depuis le début de saison, le dossier Boubacar Kamara préoccupe bon nombre de supporters marseillais. Et pour cause, le milieu de terrain polyvalent refuse jusqu’ici de prolonger son contrat expirant en juin prochain avec l’OM. Conscient de l'incroyable potentiel du jeune joueur, Pablo Longoria a initié des discussions avec son entourage pour une prolongation. Car Boubacar Kamara incarne le présent, mais aussi le futur des Olympiens. Il possèderait même une offre marseillaise reposant sur un nouveau bail jusqu'en 2026, avec un salaire revu à la hausse. Sauf que cela semble insuffisant pour convaincre le minot marseillais de rester.

Cible prioritaire de Manchester United, Boubacar Kamara entretient le doute sur son avenir et son silence inquiète en interne les Marseillais. Pour parer à toute éventualité, la direction de l’ OM a alors décidé de travailler sur sa succession. C’est le message qu’a fait passer Jorge Sampaoli en conférence de presse.

« On connaît sa situation et on cherche une alternative en cas de départ. Ce qui serait très difficile pour nous, car Kamara est un joueur qu'on connaît bien. Quand il est en forme, il donne beaucoup d'équilibre à l'équipe. S'il part, nous espérons parvenir à la meilleure décision pour lui et le club. Et s'il devait partir, nous espérons trouver un remplaçant », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par RMC Sport. Un message indirectement envoyé au principal concerné.

Qui pour succéder à Boubacar Kamara à Marseille ?

Le discours de Jorge Sampaoli demeure limpide. Si Boubacar Kamara venait à quitter l’ OM, il faudra faire venir son remplaçant le plus rapidement possible. Mais qui serait l’heureux élu ? Le nom du milieu défensif de l’ AS Rome, Amadou Diawara (24 ans), est évoqué ces derniers jours.