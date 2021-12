OM Mercato : Boubacar Kamara, la nouvelle offre de Marseille !

Publié par Timothée Jean le 09 décembre 2021 à 20:26

Toujours en pleine réflexion quant à son avenir à l’ OM, Boubacar Kamara a reçu une nouvelle offre de prolongation de contrat de la part de ses dirigeants.

OM Mercato : Boubacar Kamara prolongé jusqu'en 2026 ?

Cela reste, encore et toujours, le dossier chaud du côté de l’Olympique de Marseille. Si les dirigeants souhaitent profiter du mercato hivernal pour faire venir de nouveaux renforts, le club phocéen a érigé en priorité la prolongation de contrat de Boubacar Kamara, dont le bail expire en juin prochain. Dans une récente interview accordée à L’Équipe, Pablo Longoria, le président de l’ OM, a clairement affiché son souhait de prolonger son jeune milieu de terrain polyvalent le plus rapidement possible.

Des discussions sont déjà en cours entre les deux parties pour une prolongation de bail. Et si une prolongation de courte durée était, un temps, évoquée pour faciliter le probable départ de Boubacar Kamara, Nicolo Schira, spécialiste des transferts, indique que les deux parties travaillent désormais sur une prolongation de quatre ans, soit jusqu'en juin 2026. La direction de l’ OM voudrait ainsi conserver son jeune joueur issu de son centre de formation le plus longtemps possible et par ricochet dissuader les éventuels prétendants.

Boubacar Kamara toujours indécis

Le FC Barcelone, le Bayern Munich, l’AC Milan, la Juventus ou encore Newcastle s’activeraient en coulisses pour convaincre le minot marseillais d’éviter d’étendre son bail à Marseille. Boubacar Kamara acceptera-t-il de quitter son club formateur à l’issue de la saison en cours, sans aucune contrepartie pour son club formateur ?

Pour l’heure, la balle est dans le camp du jeune joueur. Le milieu de terrain défensif de l’ OM a annoncé à plusieurs reprises qu’il était en pleine réflexion sur la suite à donner à sa carrière. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il prend son temps avant de trancher pour son avenir.