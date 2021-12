Mercato OM : Kamara peut partir, son successeur trouvé en Serie A

Publié par Timothée Jean le 16 décembre 2021 à 00:05

En parallèle du dossier Boubacar Kamara, l’ OM s'active pour dénicher son successeur. Et c'est vers l’AS Rome que la direction marseillaise s'est tournée.

Mercato OM : Un joueur de l'AS Rome pour remplacer Boubacar Kamara ?

À deux semaines de l’ouverture officielle du mercato estival, les lignes bougent du côté de l’Olympique de Marseille. La direction de l’ OM est entrée en négociations avec le clan Boubacar Kamara dans le but de prolonger son contrat qui arrive à son terme en juin prochain. Les dirigeants marseillais ont formulé une nouvelle offre au jeune joueur qui fait état d’un contrat de cinq ans avec un salaire revu à la hausse.

Sauf que cette ultime proposition n’est toujours pas parvenue à convaincre Boubacar Kamara de prolonger à Marseille. À moins d’un énorme retournement de situation, il y a peu de chances qu’il le fasse. Car son objectif serait de rejoindre un cador européen la saison prochaine. L’AC Milan, le Bayern Munich, Newcastle, le FC Barcelone, Arsenal et Manchester United s’activent déjà en coulisse pour arracher sa signature.

Consciente que le départ de l'international espoir français se précise de plus en plus, la direction de l’ OM a alors décidé de rapidement trouver son successeur. Et selon les dernières informations du journaliste italien Filippo Biafora, les dirigeants marseillais ont jeté leur dévolu sur le milieu défensif de l’ AS Rome, Amadou Diawara (24 ans).

L’AS Rome prêt à céder Amadou Diawara à Marseille ?

La source assure que les dirigeants de l’Olympique de Marseille surveillent de très près la situation du joueur guinéen à l’AS Rome. Les Olympiens seraient déjà venus aux nouvelles pour le jeune joueur en vue d'un éventuel transfert dès cet hiver. Ce deal aurait même de réelles chances d’aboutir.

Amadou Diawara, en manque de temps de jeu sous les ordres de José Mourinho, n’exclurait pas un départ de la Roma cet hiver afin de retrouver plus de temps de jeu ailleurs. L’ OM représenterait alors à ses yeux une belle option pour se relancer. Et de son côté, la direction de Marseille entretient de bonnes relations avec l’AS Rome, ce qui avait permis de faciliter les arrivées de Pau Lopez et de Cengiz Ünder sous la forme de prêts cet été. Pablo Longoria pourrait donc récidiver cet hiver en recrutant un troisième joueur romain, mais tout dépendra du dossier Boubacar Kamara.