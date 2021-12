PSG Mercato : Mbappé s’en va au Real, les chiffres du deal tombent

Publié par JEAN-LUC D le 21 décembre 2021 à 21:38

Sauf revirement de situation, Kylian Mbappé va quitter le PSG pour le Real Madrid en fin de saison. Les chiffres du deal ont déjà fuité.

Pérez a rencontré le clan Mbappé la semaine dernière

« C’est une situation très particulière, car on parle du meilleur joueur au monde qui arrive en fin de contrat. S'il décide de rester, il restera, car c'est notre envie. Je pense qu'ils [Mbappé et son entourage] vivent très tranquillement tout ça. Mais c'est une situation compliquée dans le sens où on aimerait qu'il reste toute sa vie [à Paris] et qu'on doit respecter ça [leur position]. Je pense qu'on a encore de bonnes possibilités [de le prolonger]. J'y crois. »

Si Leonardo s’est voulu optimiste dimanche au micro du JDD et d’Europe 1, le média Ok Diario assure que le Paris Saint-Germain n’a désormais que très peu de chance de retenir Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, l’attaquant de 23 ans se dirige vers un départ libre pour le Real Madrid. Une tendance confirmée en Italie par Tutomercatoweb, qui révèle en exclusivité que le président du club madrilène, Florentino Pérez, a rencontré la semaine dernière les représentants de Mbappé. Une rencontre qui aurait permis d’asseoir les bases d’une prochaine collaboration entre les deux parties.

PSG Mercato : Un salaire monstre pour Mbappé

Ce mardi, OK Diario confirme que tout est réglé entre le Real Madrid et Kylian Mbappé. Après cinq ans sous le maillot du Paris Saint-Germain, l’international français va entamer un nouveau cycle dans sa carrière dès la saison prochaine. L’enfant de Bondy va devenir la nouvelle tête de gondole des Merengues après Cristiano Ronaldo. En rejoignant la Maison-Blanche ne tant que joueur libre, Mbappé va se voir verser une belle prime à la signature d’un montant de 40 millions d’euros.

Si le Paris Saint-Germain lui propose d’être le plus gros revenu du vestiaire devant Lionel Messi et Neymar Jr, Mbappé ne sera pas non plus le dernier de la classe au Real Madrid puisqu’il percevra un salaire annuel de 50 millions d’euros. Avec une telle rémunération, Mbappé deviendrait le joueur le mieux payé du club espagnol, très loin devant Karim Benzema.