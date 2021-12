OM : Incidents à Lyon, Jacques Cardoze recadré par le CNE !

Publié par Timothée Jean le 21 décembre 2021 à 22:25

Directeur de communication de l’ OM, Jacques Cardoze s’était ouvertement attaqué à la LFP avant le verdict du match OL-OM. Une sortie vivement condamnée par la CNE.

OM : La CNE répond sèchement à Jacques Cardoze

Le 8 décembre dernier, la commission de discipline e de la LFP s’est réunie afin de statuer sur les incidents survenus lors de l’Olympico OL-OM. Et alors qu’il n’était pas convié à cette rencontre, la direction de communication de l’Olympique de Marseille a décidé de présenter devant les locaux de l’instance afin de contester le verdict, dénonçant une « parodie de justice ». Sauf qu’en défendant son club, le responsable marseillais ne s’est pas fait que des amis.

De nombreuses personnalités du football français ont reproché le coup de gueule de Jacques Cardoze. Et plus de deux semaines après cette sortie polémique, le Conseil National de l’Éthique (CNE) a décidé de produire un communiqué officiel afin de condamner les propos du responsable marseillais. Le conseil estime qu’une « telle déclaration est inadmissible et irresponsable. Il n'est pas acceptable de venir devant les médias au siège de la LFP sans y être convié, pour mettre la 'pression' sur ses juges, tenter de discréditer des instances sans connaître les fonctionnements et verser dans un tel populisme ».

Jacques Cardoze, une démarche inadaptée

Le CNE juge « le procédé employé » par Jacques Cardoze « inadapté », d’autant plus que la décision de la LFP n'était pas encore connue. « Il eut été intéressant ultérieurement d'entendre M. Cardoze s'exprimer sur une décision conforme à ses souhaits », déplore l’instance avant d’ajouter que « le devoir d'exemplarité doit plus que jamais guider les propos et comportements » des acteurs du football.

L’Olympique de Marseille fait appel

Rappelons que la commission de discipline de la LFP a décidé d’infliger une lourde sanction à l’ Olympique Lyonnais suite à ces incidents. Le club rhodanien a écopé d'un retrait d'un point ferme, mais également de deux matchs à domicile sans le moindre spectateur. Le match OL-OM sera rejoué au Groupama Stadium à huis clos. Ce verdict est loin de satisfaire les Marseillais, qui espéraient obtenir une victoire sur tapis vert. Les dirigeants de l’ OM ont alors décidé de faire appel de cette décision.