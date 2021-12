OL-OM : Jean-Michel Aulas charge à nouveau la LFP

Publié par Ange A. le 17 décembre 2021 à 11:35

Dans une nouvelle sortie, le président de l’ OL, Jean-Michel Aulas, a de nouveau protesté contre la sanction que lui a infligée la LFP.

Jean-Michel Aulas ne décolère pas auprès de la LFP

Réunie mercredi, la Commission de discipline de la LFP s’est penchée sur le cas de Jean-Michel Aulas. Ruddy Buquet, au coup de sifflet lors du match arrêté entre Lyon et Marseille, accuse le président de l’Olympique Lyonnais d’avoir proféré des menaces à son encontre. Suite à ces accusations, le patron de l’ OL a écopé de 10 matches de suspension, dont cinq avec sursis. Le dirigeant lyonnais ne pourra pas également siéger au comité exécutif ni au conseil d’administration de la FFF. Au micro de RMC Sport, le patron des Gones a de nouveau déploré cette décision de la Ligue. Le président lyonnais assure que ses propos ont été détournés.

« Mes propos ont été déformés. À quelle fin, je ne sais pas mais la décision prise ne correspond pas du tout à l’échange d’hier [mercredi, ndlr] en présence de cette commission de discipline. Je suis très abattu et déçu. On essaie de faire porter une responsabilité à quelqu’un qui n’en a aucune sur ce point », a lâché le patron de l’OL.

Vers un recours d’Aulas

Suite à la sanction prononcée par la LFP, Jean-Michel Aulas indiquait déjà qu’il allait contester ce verdict. « Je prends connaissance de cette décision, mais je ferai probablement appel, car elle est injuste. Il y a deux poids deux mesures qui sont totalement injustifiables quand on sait ce qu’il s’est passé », annonçait-t-il dans les colonnes de L’Équipe. En attendant ce recours, l’Olympique Lyonnais s’est également insurgé suite à la sanction infligée à son président. Dans un communiqué, l’OL « regrette la très lourde décision de la Commission de discipline ». Le club rhodanien s’étonne également que l’OM ait été épargné suite au comportement de Jorge Sampaoli et de certains de ses joueurs, « dont le caractère menaçant est clairement attesté par l’arbitre et les délégués présents lors de la rencontre ».