PSG Mercato : Mbappé, une grande nouvelle est tombée avant Lorient

Publié par JEAN-LUC D le 22 décembre 2021 à 22:25

Le PSG sera à Lorient, ce soir, au stade du Moustoir. Avant ce match, le club parisien est cité dans un dossier lié à l’après-Kylian Mbappé.

Le clan Jonathan David annonce son départ du LOSC

Arrivé à Lille OSC en août 2020 en provenance de La Gantoise contre un chèque de 27 millions d’euros, Jonathan David brille de mille feux cette saison en Ligue 1. D’ailleurs, l’attaquant de 21 ans est l’actuel meilleur buteur du championnat français avec 11 réalisations. À la recherche d’une pointure en attaque pour la succession de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a inscrit le nom de l’avant-centre lillois sur la même liste que les Robert Lewandowski (Bayern), Mohamed Salah (Liverpool), Erling Haaland (Dortmund), Karim Adeyemi (Salzbourg) et Raheem Sterling (Manchester City).

Et contre toute attente, Nick Mavromaras, l’agent de l’international canadien, a fait une déclaration fracassante sur l’avenir de son protégé, ce mercredi, au micro de Radio-Canada. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, le protégé de Jocelyn Gourvennec va quitter le LOSC à l’issue de la saison en cours. « Pour nous, l’objectif est de terminer la saison à Lille, mais ce sera sa dernière saison là-bas pour plusieurs raisons », a déclaré Nick Mavromaras. Pour la suite de sa carrière, le numéro 9 des Dogues aurait même déjà une préférence pour sa prochaine destination.

PSG Mercato : L’agent de Jonathan David drague Leonardo

Nick Mavromaras assure donc que Jonathan David va terminer la saison dans le Nord avant de partir l’été prochain. Outre l’Angleterre et l’Espagne, le Paris Saint-Germain fait partie des destinations possibles du natif de Brooklyn selon son représentant.

« Je pense que la Premier League est une belle option pour lui. Je pense qu’il aime beaucoup l’Espagne aussi parce qu’il aime le feeling du ballon et les joueurs très techniques. Ces deux ligues sont une grande priorité pour lui, mais on n’exclut rien. On ne sait jamais, avec le Paris Saint-Germain ou les grands clubs italiens. C’est normal que tous ces grands clubs soient intéressés par le meilleur buteur de la Ligue 1, mais je peux vous dire qu’aujourd’hui, il n’y a aucune offre officielle », a-t-il ajouté.

Reste maintenant à savoir si le PSG va effectivement passer à l’action pour Jonathan David estimé à 50 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Affaire à suivre donc…