PSG Mercato : Succession Pochettino, un potentiel candidat dit non

Mauricio Pochettino pourrait sauter cet hiver et voir débarquer un nouvel entraîneur au PSG. Mais l’affaire ne s’annonce pas de tout repos.

Une solution interne en cas de départ de Pochettino ?

Après le dernier match de l’année civile 2021 à Lorient (1-1), Mauricio Pochettino pourrait perdre son poste d’entraîneur du Paris Saint-Germain durant l’hiver. Si le nom de Zinedine Zidane revient régulièrement comme étant le grand favori pour succéder au technicien argentin, son ancien adjoint à Madrid a très clairement assuré qu’il ne le voit pas prendre en main une équipe en plein milieu de saison.

« Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment parlé de sa prochaine destination. Il a dit qu'il allait prendre une année sabbatique. Je connais très bien Zizou et il ne pense pas à ça, je sais qu'il est avec sa famille et quand il sera prêt, il écoutera les offres et nous verrons qui voudra le signer aussi. Je pense qu'il est ouvert à tout et qu'il décidera si le club est bon pour lui, s'il y a quelque chose qu'il n'aime pas, s'il est compétitif. Il y a beaucoup de facteurs et nous devons voir à la fin de la saison où il va s'entraîner », a déclaré David Bettoni au quotidien espagnol Marca.

En cas de départ de Pochettino en janvier, le PSG pourrait donc nommer un intérimaire pour les six prochains mois avant l’arrivée de Zizou en fin de saison. Ancien de la maison et adjoint des différents coachs parisiens depuis Laurent Blanc, Zoumana Camara fait partie des choix dont dispose la direction si un tel scénario se présentait. Mais l’actuel entraîneur des U19 du Paris SG ne se sent pas encore outillé pour le poste.

PSG Mercato : Zoumana Camara veut prendre son temps

À la tête de l’équipe des moins de 19 ans du Paris Saint-Germain l’été dernier, Zoumana Camara fait sensation avec ses Titis, surtout en Youth League. Avec les Xavi Simons et autres Édouard Michut, le technicien de 42 ans s’illustre parfaitement dans ce nouveau rôle de manager, l’amenant naturellement à penser à la suite. Mais pas de façon précipitée. « Je ne me pose pas ses questions là. Les choses évoluent de manière progressive. J’ai fait huit ans au PSG comme joueur, six ans comme adjoint. Là, c’est ma première année en tant qu’entraîneur. Il faut prendre son temps. C’est un métier difficile, il faut apprendre. Ce n’est pas une question qui me vient à l’esprit », a expliqué Camara pour actu.fr. Les dirigeants du PSG sont donc prévenus.