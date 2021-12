PSG Mercato : Succession Mbappé, un coup en or confirmé à City

Publié par JEAN-LUC D le 23 décembre 2021 à 19:20

Sauf revirement, Kylian Mbappé va quitter le PSG pour le Real Madrid l’été prochain. Et son successeur pourrait venir de Manchester City.

PSG Mercato : Intérêt confirmé pour Raheem Sterling

Profitant d’une interview avec le journal espagnol Marca, David Bettoni, l’ancien adjoint de Zinédine Zidane au Real Madrid, a ouvertement assuré que Kylian Mbappé se rapproche aujourd’hui plus d’un départ que d’une prolongation avec le Paris Saint-Germain. N’ayant jamais caché son amour pour le Real, l’attaquant de 23 ans pourrait débarquer librement à Madrid à l’issue de la saison en cours. Une tendance confirmée par Geoffroy Garétier en assurant sur le plateau du Late Football Club que « des sources en général assez fiables nous disent qu’il y a un accord entre Mbappé et le Real Madrid ».

Conscients de la situation de l’international français, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo travailleraient en coulisses afin de mettre la main sur une pointure en attaque pour compenser l’éventuel départ de Mbappé. Dans cette optique, les noms de Robert Lewandowski, Mohamed Salah, Erling Haaland, Jonathan David et Karim Adeyemi sont régulièrement associés au PSG. Mais l’heureux élu pourrait venir de la Premier League, précisément de Manchester City. ESPN confirme ce jeudi que Raheem Sterling est bel et bien dans le collimateur de la direction parisienne.

Sous contrat jusqu’en juin 2023, le milieu de terrain offensif de 26 ans ne semble pas vouloir renouveler son engagement en faveur des Citizens, qui pourraient donc le placer sur le marché l’été prochain. Le club parisien voudrait donc profiter de cette situation pour l’attirer à la fin de la saison en cours. Et même si les relations sont plutôt récentes entre les deux clubs, la volonté de l’international anglais pourrait faire bouger les lignes. En faveur du PSG ?

Sterling veut découvrir autre chose

Après avoir débuté sa carrière chez les jeunes de Liverpool en 2010, Raheem Sterling veut découvrir autre chose que le championnat anglais. Interrogé sur son avenir en octobre dernier, le protégé de Pep Guardiola a publiquement ouvert la porte à un départ d'Angleterre. Après Liverpool et Manchester City, le natif de Kingston « adorerait évoluer à l'étranger », comme il l’a confié au Financial Times.

« En tant que joueur anglais, je n'ai connu que la Premier League. Je me suis toujours dit que peut-être un jour, j'adorerais évoluer à l'étranger pour voir comment je me comporterais face à un tel nouveau défi », a expliqué Raheem Sterling. Avant d’ajouter : « J’aimerais apprendre plusieurs langues. J'aime bien les accents français et espagnol... » Arrivé en 2015 contre un chèque de 63, 7 millions d’euros, Raheem Sterling est actuellement estimé à 85 millions d'euros d’après le site spécialisé Transfermarkt. Le PSG sait donc à quoi s’attendre.