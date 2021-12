Real Madrid Mercato : Les trois énormes objectifs pour 2022 dévoilés !

Publié par Thomas le 23 décembre 2021 à 18:50

Plutôt discret l'été dernier en termes de signatures, le Real Madrid aurait fixé ses trois objectifs pour le mercato 2022.

Le Real Madrid veut piocher au PSG, Dortmund et Chelsea

Premiers de Liga après 19 journées et qualifiés en huitièmes de finale de Ligue des champions, les Merengues réalisent un sans-faute dans cette première partie de saison, et ce, malgré de douloureux départs cet été. Lorsque le club espagnol s’est séparé de ses deux piliers en défense, Sergio Ramos et Raphaël Varane, peu d’observateurs prévoyaient alors une si belle fin d’année 2021. Sous l’impulsion de Carlo Ancelotti, le Real insuffle un vent de fraîcheur sur le championnat espagnol et compte bien poursuivre en 2022 avec des signatures XXL.

Si Florentino Pérez n’a déboursé, lors du dernier mercato, que 31 millions d’euros pour enrôler Eduardo Camavinga, en plus de la signature gratuite de David Alaba quelques mois plus tôt, le club devrait changer de fusil d’épaule l’année prochaine. Comme l’avance le journaliste et insider italien Rudy Galetti, los Blancos auraient d’ores et déjà fixé leurs trois objectifs pour l’été prochain, trois dossiers colossaux que Pérez compte bien mener à bien.

Kylian Mbappé : L’attaquant du Paris Saint-Germain est la cible numéro 1 du président madrilène, qui rêve depuis des années de le récupérer. Déjà l’été dernier, l'attaquant parisien avait manifesté son intérêt de rejoindre La Maison Blanche mais avait été barré par son directeur sportif, Leonardo, qui désirait le conserver une saison supplémentaire pour notamment l’associer à Lionel Messi. Le club francilien avait même refusé une offre folle de 200 millions d'euros du Real Madrid. L’été prochain, Kylian Mbappé est fortement pressenti pour rejoindre Bernabeu, où il sera, sauf prolongation, en fin de contrat avec le PSG.

Erling Haaland : Comment parler de l’attaquant parisien sans évoquer son acolyte Erling Haaland. À l’instar du Français, le cyborg Norvégien fait rêver Florentino Pérez mais reste un plan de secours en cas d’échec Mbappé. Si l’attaquant de 21 ans faisait l’objet d’une protection assidue de la part de son club de Dortmund, ce dernier semble tout proche de quitter l’Allemagne l’été prochain, notamment sous l’impulsion de son agent Mino Raiola. Attention tout de même, le buteur du BVB est aussi courtisé par Manchester United et le Barça, eux aussi bien avancés dans le dossier.

Antonio Rüdiger : Troisième et dernier joueur de cette short list, le défenseur allemand est au centre de nombreuses rumeurs de transfert depuis des mois. Sous contrat jusqu’en juin prochain à Chelsea, le joueur n’a pas l’intention de prolonger chez les Blues et se rapproche petit à petit du Real Madrid. Ciblé comme le remplaçant de Sergio Ramos dans l’axe de la défense, Rüdiger pourrait, comme Mbappé, faire l’objet d’un transfert gratuit l’été prochain. Une opération, on le sait, très prisée par Florentino Pérez. Le club espagnol devra tout de même se mettre d’accord financièrement avec le frère et agent du défenseur.