OM Mercato : Après Kamara, une autre pépite évoque un départ

Publié par Ange A. le 27 décembre 2021 à 06:15

Révélation marseillaise de ce début de saison, Bamba Dieng s’est prononcé sur son avenir. L’attaquant sénégalais se voit quitter l’ OM.

Bamba Dieng ouvre la porte à un départ de l’ OM

Malgré son contingent de renforts arrivé l’été dernier, l’Olympique de Marseille n’a pas recruté un nouvel attaquant de pointe. Arkadisuz Milk et Bamba Dieng sont les deux véritables optons dont dispose Jorge Sampaoli pour la pointe de son attaque. En l’absence du Polonais, le titulaire au poste, le coach de l’ OM a même aligné son meneur de jeu Dimitri Payet en faux neuf. S’agissant de Dieng, qui a profité de la blessure de Mlik pour gagner en temps de jeu, il est l’une des surprises côté marseillais en cette première moitié de saison. Le joueur de 21 ans compte 4 buts et une passe décisive en 19 matchs sur l’exercice en cours. Au micro de TFM, il a été invité à se prononcer sur son avenir. L’ancien de Diambars (Sénégal) se verrait bien rejoindre un club plus huppé dans le futur.

« Je rêve d’autres clubs mais pour l’instant je suis un joueur de Marseille. Je ne peux pas me prononcer sur ce sujet. Je donnerai tout pour Marseille, le temps que j’y passerai », a-t-il confié selon les propos relayés par Senenews.

Une prolongation dans les tuyaux pour Dieng

Au vu de ses prestations, Bamba Dieng a convaincu sa direction d’améliorer son statut. Jusqu’ici, il ne disposait pas d’un statut d’un joueur professionnel évoluant à l’Olympique de Marseille. Raison pour laquelle le club est parvenu à un accord pour revoir ses émoluments à la hausse. Désormais, l’ OM souhaite blinder sa pépite sénégalaise. Laquelle pourrait donc prolonger la durée de son contrat dans les prochains mois. Les prouesses de Deng avec Marseille lui ont également ouvert les portes de la sélection nationale. Il est international sénégalais depuis le mois d’octobre et a été retenu pour la CAN 2021 au Cameroun.