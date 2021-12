Stade Rennais Mercato : Un indésirable ouvre la porte de sortie

Publié par ALEXIS le 28 décembre 2021 à 04:25

Un attaquant en grande difficulté au Stade Rennais serait ouvert à un prêt cet hiver, afin de relancer sa carrière qui a pris du plomb dans l’aile.

Stade Rennais : Metehan Güçlü souhaite être prêté

Victime d’une rupture du tendon de l’ischio-jambier quelques jours après son transfert du PSG au Stade Rennais en août 2019, Metehan Güçlü a passé une première saison (2019-2020) blanche à Rennes. La saison suivante (2020-2021), il avait été prêté Valenciennes FC, mais son contrat n’était pas accompagné d’une option d’achat. Revenu au SRFC après seulement 12 apparitions sous le maillot du club de Ligue 2, l’attaquant de 22 ans n’est toujours pas les plans de l'entraîneur Bruno Genesio. Selon les dernières nouvelles du journal régional Le Télégramme, il s’entraîne aux Pays-Bas à sa demande et avec « l’accord avec le club breton ».

Mais à l’approche du mercato hivernal, Metehan Güçlü se serait finalement résolu à s’engager avec un nouveau club, afin de retrouver du temps de jeu. Selon les indiscrétions du journaliste de RMC Sport, Loïc Tanzi, il souhaiterait se faire prêter pour les six derniers mois de la saison. Et la source croit savoir que des clubs étrangers « aux Pays-Bas et en Turquie » s’intéressent au joueur formé au Paris Saint-Germain.

L'attaquant Franco-Turc au bas de l'échelle

Metehan Güçlü est sous contrat au Stade Rennais jusqu'au 30 juin 2023, soit pour une saison et demie encore. Acheté à 1,5 M€ il y a 2 ans et demi, il n'a pas pris de la valeur en Bretagne, faute de temps de jeu. Sa cote est estimée à 300 000 € en ce moment selon les chiffres du site spécialisé Transfermarkt. Rappelons que l'avant-centre Franco-Turc n'a pas joué le moindre match avec l'équipe professionnelle des Rouge et Noir. À Paris aussi, il n'avait fait qu'une seule apparition avec les pros en avril 2019 en Ligue 1.