PSG Mercato : Gros indice sur le départ de Mbappé au Real Madrid

Publié par ALEXIS le 28 décembre 2021 à 09:40

Kylian Mbappé a été sacré meilleur joueur de l’année à Dubaï. Toujours au Qatar, un indice sur son départ du PSG au Real Madrid a été lâché.

PSG : Kylian Mbappé cache toujours sa prochaine destination

Kylian Mbappé était à Dubaï où il a reçu la distinction de meilleur joueur de l’année, dans le cadre des Globe Soccer Awards. Au moment de livrer ses impressions, le buteur du Paris Saint-Germain a caché son jeu sur son avenir, alors qu’il n’a toujours pas prolongé son contrat qui expire le 30 juin 2022. Il a déclaré : « je joue pour une grande équipe et une grande sélection. Je veux continuer à gagner, parce que sinon quelqu'un d'autre prend votre place. Je veux continuer à gagner des titres pour mon équipe nationale et mon club ».

Le N°7 du Paris SG reste pourtant la priorité des priorités du Real Madrid depuis l’été dernier. Et le président des Merengues, Florentino Pérez, multiplie les déclarations sur son arrivée dans la capitale espagnole pour bientôt. De plus, Kylian Mbappé sera libre de négocier et même de donner son accord de principe au club de son choix dès l’ouverture officielle du mercato d’hiver, le 1er janvier 2022.

« 5 jours et Mbappé peut signer avec le Real Madrid » selon une source au Qatar

Parlant de cette possibilité, une source bien informée sur le PSG et les transferts au sein club appartenant à Qatar Sports Investments (QSI) a livré un indice sur le départ du champion du monde au Real Madrid en juin prochain. Il a posté une image de Kylian Mbappé avec en fond le logo du club madrilène. Cela, accompagné de la grosse annonce suivante : « 5 jours et il peut signer avec le Real Madrid ».

Il est évident que le natif de Bondy est libre de signer avec le club de son choix dès janvier, en attendant la fin de son bail dans six mois, mais la qualité de l’informateur confirme le sérieux de cette information. Il s’agit du journaliste qatari, Mohammed Al Kaabi, proche des décideurs du Qatar. Celui-là même qui avait annoncé, des semaines à l’avance, la future signature de Lionel Messi au PSG. Al Kaabi est en effet très bien informé sur les décisions en provenance du Qatar ou de l’Émir, Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani.