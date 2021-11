PSG : Lionel Messi annonce la couleur pour son retour à Paris

Publié par Ange A. le 18 novembre 2021 à 08:00

Réputé avare en déclaration publique, Lionel Messi s’est exprimé après son retour de sélection. Sa sortie a de quoi plaire aux fans du PSG.

Le message de Lionel Messi à son retour à Paris

En délicatesse physique depuis quelques semaines, Lionel Messi avait tout de même été convoqué pour les matchs de l’Argentine. De quoi provoquer le courroux de la direction du PSG, notamment de Leonardo, le directeur sportif parisien. Absent des terrains depuis le 29 octobre, l’Argentin a effectué son retour à la compétition contre l’Uruguay le 13 novembre. Il a ensuite disputé l’intégralité du match contre le Brésil dans la nuit de mardi à mercredi. La qualification pour le Mondial 2022 avec l’Albicéleste en poche, Messi est de retour à Paris. L’attaquant de 34 ans veut désormais terminer l’année sur une bonne note. L’ancien Blaugrana l’a fait savoir dans un message relayé sur ses comptes Instagram et Facebook.

« Je viens d’atterrir à Paris avec l’immense joie d’avoir atteint l’objectif de me qualifier pour la Coupe du Monde au Qatar […] Maintenant, il est temps de changer de cible car j’ai encore beaucoup d’envie de continuer à me battre pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés ici au PSG et je veux rester concentré et travailler pour y arriver. Il ne reste qu’un mois et demi avant 2022 et j’aimerais terminer cette année de la meilleure façon possible et avec d’autres bons moments que nous pouvons réaliser en France. Bisous à tout le monde ! », a-t-il écrit.

Encore des attentes autour de Messi

Recrue phare du dernier mercato estival du Paris Saint-Germain, Lionel Messi réalise des débuts contrastés avec le PSG. Le capitaine de l’Argentine ne compte que trois buts en 8 matchs avec son nouveau club. Toutes ses réalisations ont été inscrites en Ligue des champions. Le sextuple Ballon d’Or n’a pas encore débloqué son compteur but en Ligue 1 Uber Eats en 5 apparitions. De retour à la compétition, il ne reste plus qu’à savoir s’il le fera lors du prochain match de Paris. Ce sera ce samedi au Parc des Princes contre le FC Nantes.