OM Mercato : Mourinho débarque dans ce dossier chaud de Longoria

Publié par Ange A. le 29 décembre 2021 à 05:33

L’ OM pourrait refourguer l’un de ses joueurs sur le départ cet hiver à l’AS Roma. Le club de José Mourinho est 6e de Serie A.

José Mourinho sur un joli coup à l’ OM cet hiver

Des mouvements sont annoncés à l’Olympique de Marseille cet hiver. L’ OM souhaite notamment vendre Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara. S’agissant du minot marseillais, sa vente semble d’autant plus impérative en janvier qu’il pourrait quitter le club libre à la fin de la saison. Le milieu défensif rechigne à renouveler son contrat et dispose d’un bon de sortie dès cet hiver. Le joueur de 22 ans ne manque pas de prétendants à l’étranger. En Angleterre, Manchester United et les nouveaux riches de Newcastle United (19e) le courtisent. En Italie, la Juventus et l’AC Milan suivraient aussi le crack olympien. Un intérêt de l’AS Roma pour Kamara est également révélé par la presse italienne. José Mourinho, le coach de La Louve, souhaite renforcer son entrejeu cet hiver.

Une belle pioche pour la Roma

Jusqu’ici, les Giallorossi exploraient la piste menant à Bruno Guimaraes. Mais le montant réclamé par l’Olympique Lyonnais aurait refroidi la Roma. L’OL exigerait au moins 45 millions d’euros pour lâcher sa pépite auriverde encore sous contrat jusqu’en juin 2024. Le Corriere dello Sport assure que Boubacar Kamara constitue une meilleure opportunité pour le club de la capitale italienne. Bien que coté à 25 millions d’euros sur Transfermarkt, le milieu de l’Olympique de Marseille devrait être bradé cet hiver. Reste plus qu’à savoir combien le club de José Mourinho est prêt à miser sur le minot plus que jamais sur le départ.

Outre la piste menant au Marseillais, la source assure que l’AS Roma serait aussi intéressée par Ainsley Maitland-Niles (24 ans). Le Baby-Gunner est manque de temps de jeu à Arsenal. Il n’a joué que 472 minutes en 11 matchs cette saison.