ASSE Mercato : CAN, terrible nouvelle pour l'effectif de Dupraz

Publié par ALEXIS le 29 décembre 2021 à 13:43

Déjà mal en point en Ligue 1, l’ ASSE est fragilisé davantage par les absences de cinq joueurs importants, en janvier, en raison de la CAN.

ASSE : 5 joueurs importants absents dans l'équipe de Dupraz

Dernier de la Ligue 1 dans cette trêve hivernale avec seulement 12 points et 39 buts concédés, l’ ASSE est sérieusement menacé de relégation en Ligue 2. Vu le danger qui plane sur le club ligérien, la direction a pris des mesures rapides pour éviter le pire. L’une de ces décisions concerne le limogeage de Claude Puel et la nomination de Pascal Dupraz au poste d’entraîneur, début décembre. Mais le premier match de ce dernier en championnat s’est soldé par une défaite face au FC Nantes (0-1), à l'occasion de la dernière journée de la première moitié de la saison.

Incapable de rivaliser avec ses adversaires avec l’effectif du début de saison, l’AS Saint-Étienne doit, en plus, faire face à l’absence de 5 joueurs titulaires en janvier, à cause la Coupe d’Afrique des Nations (du 9 janvier au 6 février 2022). Yvan Neyou (milieu de terrain, Cameroun), Harold Moukoudi (défenseur central, Cameroun), Saïdou Sow (arrière central, Guinée), Denis Bouanga (ailier, Gabon) et Wahbi Khazri (attaquant, Tunisie). Ce dernier est l’actuel meilleur buteur de l’ ASSE (avec 7 buts en 19 matches disputés) alors que le premier est l’une des révélations des Verts cette saison.

Forcément, l’équipe des Verts se retrouve affaiblie avec ces absences, en plus de l'indisponibilité de six semaines du gardien de but N°1 Étienne Green, victime d’une entorse du ligament latéral interne du coude gauche et d’une fracture non déplacée de l’apophyse coronoïde.

Soucasse annonce des renforts en janvier

Face à cette dure réalité, les présidents stéphanois ont finalement décidé d’investir lors du mercato hivernal, ce qu’il n’avait pas fait cet été. Jean-François Soucasse en a donné l’assurance en conférence de presse, à la mi-décembre. « Il faudra que l’ ASSE soit plus active au mercato qu’initialement prévu. S’agissant des moyens, les actionnaires ont convenu de la nécessité de mettre à disposition du club des moyens significatifs. […] Nous avons des profils ciblés », avait-il annoncé.

Les premiers renforts sont déjà présents à Saint-Étienne. Il s’agit du défenseur central Joris Gnagnon et du polyvalent ailier Bakary Sako, mais le premier est arrivé du FC Séville en grande méforme. Il ne devrait donc pas être opérationnel immédiatement lors de la reprise de la Ligue 1 en janvier. Selon les informations de L’Équipe, son retour sur le terrain pourrait se faire courant mars.